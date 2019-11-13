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زيارة تاريخية لرئيس الفيفا إلى السلفادور

منذ ساعتين

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سان سلفادور – سيزور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو السلفادور الأسبوع المقبل، وفقا لما صرح به مصدر من الاتحاد السلفادوري للعبة.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الكروية السلفادورية، هوجو كاريو إلى أن إنفانتينو سيزور البلد اللاتيني يومي 19 و20 تشرين ثان (نوفمبر) الحالي، موضحا أنه تم إخطار الاتحاد السلفادوري للكرة رسميا بزيارة رئيس الفيفا في الموعد المشار إليه.

مضيفا: “سنسعد كثيرا بوجوده في بلادنا”، مشيرا إلى أن إنفانتينو سيعقد اجتماعات أثناء زيارته وسيحضر افتتاح المنشأة الرياضية “فيلا سيليكتا”.

ومن المقرر افتتاح هذه المنشأة التي تجلوزت تكلفتها مليوني دولار وتحظى بـ36 غرفة لاستضافة لاعبين من منتخبات مختلفة، في 20 من الشهر الحالي.

كما سيحضر رئيس الفيفا مؤتمر اتحاد أمريكا الوسطى لكرة القدم الذي سينعقد في سان سلفادور وسيشارك به المسؤولون عن الاتحادات السبعة التي تضمها هذه المؤسسة الكروية الإقليمية.

يشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها إنفانتينو للسلفادور. (إفي)

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