زيارة تاريخية لرئيس الفيفا إلى السلفادور

سان سلفادور – سيزور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو السلفادور الأسبوع المقبل، وفقا لما صرح به مصدر من الاتحاد السلفادوري للعبة.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الكروية السلفادورية، هوجو كاريو إلى أن إنفانتينو سيزور البلد اللاتيني يومي 19 و20 تشرين ثان (نوفمبر) الحالي، موضحا أنه تم إخطار الاتحاد السلفادوري للكرة رسميا بزيارة رئيس الفيفا في الموعد المشار إليه.

