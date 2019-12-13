زيارة سائحين أجنبيين إلى العقبة تنتهي بـ”استغلالهما” من قبل سائق تكسي

أحمد الرواشدة

العقبة – قال سائح أجنبي وزوجته إنهما تعرضا، اليوم الجمعة، “للاستغلال” من قبل سائق تكسي حين أنزلهما في مطار الملك الحسين الدولي بدلًا من المعبر الجنوبي (معبر وادي عربة)، وتركهما وحيدين دون مواصلات.

في التفاصيل، فقد أنهى سائح أجنبي وزوجته زيارتهما التي استمرت 4 أيام إلى العقبة، وعندما قررا أن يغادرا العقبة عن طريق معبر وادي عربة الجنوبي، استوقفا سائق تكسي وطلبا منه أن يوصلهما إلى المعبر، لكن السائق أنزهما في مطار الملك الحسين الدولي على أساس أنه وجهتهما وغادر المكان.

وبعد اكتشاف السائحين الأمر، عبرا عن استيائهما مما فعله التكسي، خصوصاً وأن السبل تقطعت بهما كون المنطقة لا توجد بها سيارات أجرة اليوم الجمعة، وأنهما ظلا يتجولان في محيط المطار بحثاً عن أي شخص يقلهما.

وظل السائحان يتجولان في أروقة المطار إلى أن التقاهما أحد المسؤولين فيه واصطحابهما بسيارته الخاصة إلى معبر وادي عربة.