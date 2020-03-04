زيارة سرية.. مسؤول حكومي بارز في سورية

عمان- الغد- علمت “الغد” من مصادر مطلعة أن وزيرا حاليا في حكومة الدكتور عمر الرزاز بدأ الأربعاء، زيارة سرية إلى سورية للقاء عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وبينت المصادر أن الوزير سيلتقي مسؤولا بارزا في الحكومة السورية لبحث كيفية إعادة النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وانخفضت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال العام الماضي إلى 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 49.9 مليون دينار للعام 2018، فيما زادت قيمة الصادرات إلى سورية لتبلغ 53.05 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 33.01 مليون دينار في 2018، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وبينت المصادر أن المسؤول الحكومي سيبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وآفاق تنميتها على ضوء التطورات الإقليمية في المنطقة.

يذكر أن الأردن قرر في شهر نيسان (أبريل) من العام 2019 حظر استيراد نحو 194 سلعة من سورية، وذلك في رد على قرار الجانب السوري بفرض رسوم جمركية على البضائع الأردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.