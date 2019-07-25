زيارة وفد من الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية لمستشفى الرويال

تشرفت ادارة مستشفى رويال ممثلة بالدكتور محمد القزعة المدير العام ورئيس هيئة المديرين بزيارة وفد من الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية في يوم الاثنين الموافق 22/07/2019م مستشفى رويال / الاردن ، وترأس الوفد

اللواء طبيب ميسون_لبنا مدير عام الخدمات الطبية العسكرية برفقة العقيد طبيب جمال سعد مدير العلاج الخارجي للخدمات الطبية العسكرية، العقيد ركن جواد مظهر الملحق العسكري الفلسطيني بالسفارة الفلسطينية، العقيد إبراهيم عبود مدير الفرع المالي للخدمات الطبية العسكرية والمقدم حقوقي وائل عساف المستشار القانوني للخدمات الطبية العسكرية.

ورحب المدير العام بالوفد الزائر وتم مناقشة اهم المستجدات الخاصة بعلاج مرضاهم حيث اعرب عطوفته عن مدى اهمية التعاون الطبي مع اشقائنا في فلسطين الحبيبة وقام بمرافقتهم بجولة في جميع اقسام المستشفى لإطلاعهم على الخدمات الطبية والتمريضية المقدمة لمرضاهم ، واشادوا بالخدمة المميزة التي يقدمها مستشفى رويال للمرضى بجميع الاختصاصات .