زيت زيتون “نبالي” يفوز بجائزة دبي

عمان- فازت شركة العلياء للصناعات المتخصصة، بجائزة دبي لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز.

وفاز منتج زيت زيتون “نبالي”، بالجائزة، كأفضل زيت زيتون بكر ممتاز، لموسم 2020-2021.

وتعليقا على ذلك، قال المدير العام للشركة المهندس موسى الساكت “إن الجائزة بمثابة تأكيد لجودة المنتجات الأردنية”.

وأضاف الساكت “أن ذلك يدعونا للاهتمام بشكل أكبر، في الصناعات الزراعية، التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الأردني”.

واعتبر “أن الأردن أحوج ما يكون لصناعات زراعية وغذائية، ذات جودة عالية، ترفع من سمعة المنتج الأردني في المحافل الدولية”.

تأسست شركة العلياء العام 2001، كشركة صناعية مسجلة في غرفة الصناعة، وتسوق الشركة منتجاتها داخل الأردن وخارجه؛ حيث وصلت إلى أسواق خارجية كبيرة، مثل السوقين الياباني والألماني.

يذكر أن شركة “العلياء” حصلت في العام 2014 على شهادة إدارة سلامة الغذاء الآيزو (22000:2005 ISO) المتخصصة في تقديم نظام سلامة الغذاء، لتكون بذلك من أولى الشركات المتخصصة في عصر وتعبئة زيت الزيتون في الأردن التي تنال هذه الشهادة.