زيدان: الطريق لا يزال طويلا

مدريد – راد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وضع حد لحالة النشوة داخل الفريق عقب الفوز في “الدربي” على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف السبت في الجولة الـ22 لليجا، حيث أكد أنهم لم يحققوا شيئا بعد، باستثناء لقب السوبر الإسباني، وأن “الطريق لا يزال طويلا جدا”.

وأوضح زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي احتضنها ملعب (سانتياجو برنابيو) “لا نفكر في هذا الأمر (يقصد الثلاثية). الطريق ما زال طويلا، وهناك مباريات كثيرة متبقية في الليجا، والكأس وفي ‘التشامبيونز ليج’. لم نفز بأي شيء بعد، فقط كأس السوبر. الطريق لا يزال طويلا”.

وأبدى المدرب الفرنسي حزنه لإخراج الثنائي توني كروس وإيسكو ألاركون بين الشوطين بعد اعتماده على اللعب بخمسة لاعبين في الشوط الأول، وهي الخطة التي لم تنجح في هذا الشوط، وأكد تحمله مسئولية الأداء السيئ في هذا الشوط.

وقال في هذا الصدد “لم أكن سعيدا بما شاهدته داخل الملعب. هذه ليست مسئولية اللاعبين، بل مسئوليتي. لم يعجبني الأداء، وقررت تغيير إيسكو وتوني، ولكن كان من الممكن تغيير لاعبين آخرين لأن التغيير كان ضروريا”.

وتابع “قررت التغيير بين الشوطين، ودخلنا الشوط الثاني بشكل مختلف، وفتحنا الملعب، وضغطنا بقوة من الأمام، وتحسنت الكثافة الهجومية. أتحمل مسئولية أداء الشوط الأول”.

وأبدى ‘زيزو’ رضاه عن الوجه الذي قدمه اللاعبون في الشوط الثاني. “التغييرات غيرت مسار المباراة، ولكني كنت احتاج لإخراج لاعبين آخرين بين الشوطين وهذا أمر أزعجني. الأداء تغير وكانت هناك كثافة أكبر. سعيد من أجل اللاعبين. أتلتيكو قدم أداء طيب للغاية في الشوط الأول، بينما سيطرنا على الشوط الثاني، وأعتقد أننا نستحق الفوز”.

وأضاف “سعيد بلعبة هدف المباراة لأنها جاءت بعد تناغم بين فينيسيوس وميندي وبنزيمة من سجل. تميزنا بالسرعة وكنا جيدين في هذه اللعبة”.

كما شدد زيدان على أن النقاط الثلاث “لها نفس أهمية أي مباراة أخرى”، إلا أنه أكد سعادته بالفوز بمباراة مثل “الدربي”.

واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد أن غياب الويلزي جاريث بيل جاء بفرار فني منه. “بيل كان متاحا للمشاركة، ولكن أنا من اختار التشكيل، وقررت اختيار لاعبا آخر، ولكن بيل موجود معنا، وسيتدرب جيدا، وأعتمد عليه حتى النهاية”. – (إفي)