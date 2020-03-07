زيدان: الفريق الطبي قدم تعليمات للاعبين للوقاية من كورونا – فيديو

مدريد – تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن إمكانية خوض المباريات في إسبانيا بدون جمهور كما حدث في دول أوروبية أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه سيكون أمرا “سلبيا” لكنه في نفس الوقت قد يكون ضروريا.

وفي مؤتمر صحفي السبت عشية مواجهة ريال بيتيس في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان:” إن “هناك العديد من الأشخاص يشعرون بالخوف ومن الجيد الحصول على معلومات من الأطباء”.

وأضاف أن اللعب بدون جمهور “يعد أمرا سلبيا للغاية في كرة القدم لكن الواقع هو أن الفيروس موجود”.

وأكد مدرب الملكي أن “اللعب بدون جماهير أو تأجيل المباريات ليس أمرا جيدا، لكن الأمر يحدث بالفعل في فرنسا وإيطاليا وقد يصل لإسبانيا”.

وأقر زيدان بأن الفريق الطبي للنادي قدم تعليمات للاعبين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأردف “حالي حال الجميع، ليس من اختصاصي معرفة الكثير من الأمور، لذلك هناك أشخاص حولنا يقولون لنا ماذا يتعين علينا فعله ونحن نثق بهم وننفذ ما يقولون”. – (إفي)