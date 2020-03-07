زيدان: الفريق الطبي قدم تعليمات للاعبين للوقاية من كورونا – فيديو

مدريد – تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن إمكانية خوض المباريات في إسبانيا بدون جمهور كما حدث في دول أوروبية أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه سيكون أمرا “سلبيا” لكنه في نفس الوقت قد يكون ضروريا.
🎙💬 Listen to what Zidane said in his pre-@RealBetis_en press conference at #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/X5psr6YOQ7
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 7, 2020
وفي مؤتمر صحفي السبت عشية مواجهة ريال بيتيس في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان:” إن “هناك العديد من الأشخاص يشعرون بالخوف ومن الجيد الحصول على معلومات من الأطباء”.
وأضاف أن اللعب بدون جمهور “يعد أمرا سلبيا للغاية في كرة القدم لكن الواقع هو أن الفيروس موجود”.
وأكد مدرب الملكي أن “اللعب بدون جماهير أو تأجيل المباريات ليس أمرا جيدا، لكن الأمر يحدث بالفعل في فرنسا وإيطاليا وقد يصل لإسبانيا”.
⚽💥🥅👐 #RMCity #هلا_مدريد pic.twitter.com/1zAqNktEMN
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 6, 2020
وأقر زيدان بأن الفريق الطبي للنادي قدم تعليمات للاعبين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأردف “حالي حال الجميع، ليس من اختصاصي معرفة الكثير من الأمور، لذلك هناك أشخاص حولنا يقولون لنا ماذا يتعين علينا فعله ونحن نثق بهم وننفذ ما يقولون”. – (إفي)