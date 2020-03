زيدان: الفريق الطبي قدم تعليمات للاعبين للوقاية من كورونا – فيديو

مدريد – تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن إمكانية خوض المباريات في إسبانيا بدون جمهور كما حدث في دول أوروبية أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه سيكون أمرا “سلبيا” لكنه في نفس الوقت قد يكون ضروريا.

🎙💬 Listen to what Zidane said in his pre-@RealBetis_en press conference at #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/X5psr6YOQ7

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 7, 2020