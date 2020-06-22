زيدان: المنافسة لن تُحسم إلا مع صافرة النهاية

سان سيباستيان (إسبانيا) – أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رضاه التام عن استعادة صدارة الليغا إثر الفوز الصعب على ريال سوسييداد (1-2) الأحد في ختام الجولة الـ30 لليغا، ولكنه حذر من أن “المنافسة ستستمر حتى النهاية”.

وأشار زيدان في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب (أنويتا): “إنه انتصار جميل للغاية أمام منافس صعب، ولكن هذا لن يغير شيئا مما نريد”.

وحول بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في اللقاء، أوضح: “لم أشاهد هذه الألعاب، ولكنهم أخبروني أنه كانت هناك ركلة جزاء لفينيسيوس، بينما في الهدف الثاني الكرة لمست كتف بنزيمة، ولكنها قرارات تخص الحكم، سواء كانت في صالحنا أو ضدنا، هناك حكم يقوم بعمله، وعلي أن احترمه”.

ورفض زيدان الاستمرار في الحديث عن أداء الحكام، وأكد أن الفريق “استحق الفوز، وهذا هو الأهم بالنسبة للجميع”، ويرى المدرب الفرنسي فريقه “في حالة طيبة، ويستجيب بشكل طيب” لتعليماته، مؤكدا أن لاعبيه “كانوا يرغبون في تحقيق الانتصار منذ الدقيقة الأولى”.

وواصل الفريق الملكي مسلسل الانتصارات للجولة الثالثة تواليا، ليستعيد الصدارة التي كان قد فقدها مباشرة قبل التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا إثر الخسارة على يد ريال بيتيس في مارس/آذار الماضي.

ورفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الكتالوني، بعد التعادل ذهابا في (الكامب نو)، والفوز إيابا في (سانتياجو برنابيو). (إفي)