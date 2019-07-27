زيدان: النتيجة لا تُثير قلقي، لكنها تؤلمني!

شرق راذرفورد – أشار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عقب الخسارة بنتيجة (7-3) أمام أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم، إلى أن فريقه “ينقصه كل شيء خاصة التركيز”.

وعقب المباراة التي أقيمت على ملعب “ميتلايف” بمدينة شرق راذرفورد فجر السبت، صرح زيدان: “في الشوط الأول لم نسيطر مطلقا على المباراة، ينقصنا كل شيء، خاصة التركيز”.

وأوضح المدرب أن: “النتيجة لا تُثير قلقي، لكنها تؤلمني”، مجددا ثقته في الفريق، كما أكد “زيزو” أن ما هو مهم هو الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 17 آب (أغسطس) المقبل.

وأقر المدير الفني للريال أيضا بـ”الأداء المتدني” من جانب الجميع بما فيه هو نفسه، قائلاً: “كلنا ارتكبنا أخطاء في بداية المباراة، ويجب أن ننسى هذه المواجهة سريعا”.

وأعرب زيدان عن قناعته أيضا بأن اللاعبين سيكونون متحمسين وسيقدموا موسما جيدا.

وختم حديثه بالقول: “اليوم لا نستطيع أن نكون مسرورين، لا نستطيع أن نشعر بالسعادة، هذا واضح، لكن ما يتعلق بالأمور الأخرى، أنا مقتنع أنني لدي فريق سوف ينافس بشكل جيد للغاية، الآن علينا أن نعود ونأخذ قسطا من الراحة ونفكر في المباراة المرتقبة في 17 آب (أغسطس). (إفي)