زيدان بعد الانتصار الصعب على إيبار: الفريقان قدما مباراة كبيرة

إيبار (إسبانيا) – وصف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مباراة فريقه أمام إيبار بـ”الكبيرة من جانب الفريقين”، وذلك عقب انتصار فريقه الصعب على الفريق الباسكي بنتيجة (1-3) الأحد ضمن الجولة الـ14 لليجا.

وقال زيدان في تصريحات بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب (إيبوروا) “سيطرنا على المباراة في النهاية بعد صعوبات كبيرة، والفوز تحقق عن استحقاق”.

كما أثنى زيدان على مواطنه كريم بنزيمة، صاحب هدف التقدم في اللقاء، حيث قال “بنزيمة يقدم أداء استثنائي، ولكن ليس فقط على مستوى الأهداف. دور بنزيمة لا يقتصر على تسجيل الأهداف، ولكنه يساعد أيضا زملائه بقراءته للملعب، وهو عنصر مهم للغاية في صفوف الفريق، ولكن لا يجب نسيان دور جميع اللاعبين أيضا”.

Another goal and two assists 🔥 Zidane says Benzema is 'phenomenal' 🥰 We agree 😍 pic.twitter.com/U7VG6TUwvv — Goal (@goal) December 21, 2020

كما أكد زيدان أنه لم يشاهد لقطة ركلة الجزاء على فريقه بداعي وجود لمسة يد على قائد الفريق سرخيو راموس، والتي لم تحتسبها تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، مؤكدا أن القرار يعود في النهاية لحكم المباراة.

كما أوضح المدرب الفرنسي أنه لا يشعر بالقلق من بعض لحظات غياب التركيز في المباريات.

وقال في هذا الصدد “هذه هي كرة القدم، كما أن هناك منافس يمر بفترة طيبة، ولا يستسلم بسهولة، وهناك بعض اللحظات الصعبة في المباريات، ولكننا سيطرنا على المباراة في النهاية. سعداء بانتصارنا، وبمواصلة حصد النقاط، والآن سنرتاح جيدا، ونفكر في المباراة المقبلة”.

وإختتم مدرب الفريق الملكي تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يجري تغييرات عديدة في التشكيل خلال الفترة الحالية، ولكنه لم يستبعد “القيام بتغييرات أكيدة” في المستقبل، لاسيما مع امتداد الموسم وعدد المباريات الكبير.

وبانتصاره الثالث تواليا، التاسع هذا الموسم، رفع الريال رصيده إلى 29 نقطة يجاور بها جاره “الروخيبلانكوس” الذي يمتلك أفضلية فارق الأهداف. (إفي)