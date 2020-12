زيدان بعد الانتصار الصعب على إيبار: الفريقان قدما مباراة كبيرة

إيبار (إسبانيا) – وصف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مباراة فريقه أمام إيبار بـ”الكبيرة من جانب الفريقين”، وذلك عقب انتصار فريقه الصعب على الفريق الباسكي بنتيجة (1-3) الأحد ضمن الجولة الـ14 لليجا.

وقال زيدان في تصريحات بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب (إيبوروا) “سيطرنا على المباراة في النهاية بعد صعوبات كبيرة، والفوز تحقق عن استحقاق”.

كما أثنى زيدان على مواطنه كريم بنزيمة، صاحب هدف التقدم في اللقاء، حيث قال “بنزيمة يقدم أداء استثنائي، ولكن ليس فقط على مستوى الأهداف. دور بنزيمة لا يقتصر على تسجيل الأهداف، ولكنه يساعد أيضا زملائه بقراءته للملعب، وهو عنصر مهم للغاية في صفوف الفريق، ولكن لا يجب نسيان دور جميع اللاعبين أيضا”.

