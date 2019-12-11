زيدان حول احتجاجات الكلاسيكو: هناك أشياء لا يُمكنك السيطرة عليها

بروج (بلجيكا) – رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الحديث حول دعوة إحدى الحركات الانفصالية للاحتجاج بالتزامن مع مواجهة “كلاسيكو الأرض” أمام برشلونة على ملعب (كامب نو) يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) من الشهر الجاري.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة كلوب بروج البلجيكي في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا: “لا أعلم شيئا عن هذا الأمر. ما يهمني فقط هو مباراة كلوب. نركز فقط في المباراة، وما دون ذلك سيأتي في موعده، ولدينا الوقت الكافي للتفكير فيه”.

وكانت الحركة الانفصالية قد دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في محيط ملعب (الكامب نو) قبل ساعات من إقامة الكلاسيكو، احتجاجا على بعض الأحكام الصادرة ضد مجموعة من قادة الإقليم المؤيدين لاستفتاء الانفصال.

إلا أنه إزاء إصرار الصحفيين على الحديث في هذا الجانب غير الرياضي الذي يؤثر بدوره على الميرينجي، أشار المدرب الفرنسي إلى أنه: “يوجد بعض الأشياء التي لا يمكنك السيطرة عليها”.

وأردف: “ما يمكننا السيطرة عليه هو ما يتعلق بكرة القدم، ما جئنا من أجله. بعيدا عن الآراء والمواضيع العديدة، لا أقحم نفسي فيها”.

ورفض زيدان أيضا التعليق على إذا ما كان يرى تأجيل الموعد الأصلي الذي كانت ستقام المباراة فيه، 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي، في صالح فريقه، ولكنه اكتفى بإيضاح أنه لم يشعر مطلقا كلاعب بالخوف داخل الملعب، بغض النظر عما يحدث بالخارج، مؤكدا: “عندما تبدأ المباراة، لم يحدث لي هذا الأمر مطلقا. الخوف من اللعب عندما نكون داخل الملعب، لم يحدث أبدا”. (إفي)