زيدان حول مستقبله بعد توديع كأس الملك: سنرى ماذا سيحدث!

أليكانتي (إسبانيا) – أثار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الشكوك حول مستقبله مع الفريق الملكي عقب توديع الفريق لكأس ملك إسبانيا الأربعاء في مفاجأة مدية علفريق الدرجة الثالثة، ألكويانو، حيث رد على سؤال حول هذه النقطة وقال “سنرى ماذا سيحدث”.

وفجر ألكويانو مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أطاح الفريق الملكي من دور الـ32 لكأس الملك بالفوز عليه (2-1) بعد أن امتدت المباراة لشوطين إضافيين.

وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة “عندما تكون هناك خسارة، يتم التطرق والحديث عن أمور كثيرة، ولكني أتحمل المسؤولية، وسيحدث ما سيحدث. أنا هادئ. عندما نكون داخل الملعب، فاللاعبون يبحثون عن الفوز، ويحاولون، ولكن أحيانا تحدث أمور معاكسة. علينا تقبل الهزيمة، وسنرى ماذا سيحدث خلال هذه الأيام”.

وحمَل المدرب الفرنسي نفسه المسؤولية كاملة للخروج من كأس الملك، وهي البطولة الوحيدة التي يحصدها مع الفريق حتى الآن.

وقال في هذا الصدد “أنا المدرب، وأتحمل المسؤولية كاملة كما هو الحال دائما. اللاعبون حاولوا، ولكن الهدف الثاني لم يأت. أتحمل المسؤولية، واللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم، ولكننا أصبحنا خارج البطولة”.

وتعد هذه الصدمة الثانية التي يتلقاها الفريق الملكي في غضون أيام بعد أن ودع بطولة كأس السوبر التي كان يحمل لقبها بخسارته في نصف النهائي الأسبوع الماضي على يد أثلتيك بلباو. (إفي)