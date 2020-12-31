زيدان: خسرنا نقطتين لكن ينبغي أن نواصل المنافسة بقوة

إلتشي – أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عقب التعادل 1-1 مع إلتشي، أن فريقه خسر نقطتين، معربا عن حزنه لعدم تحقيق الفوز خاصة بعد الشوط الأول الذي قدم فيه الريال مستوى جيد.

وقال زيدان “فقدنا نقطتين”، مؤكدا أن المباراة “تعقدت بشدة” بعد هدف التعادل لإلتشي، وأصبح من الصعب للغاية إحراز هدف الفوز رغم “الفرص التي سنحت” للميرينجي.

وتابع: “عجزنا عن تسجيل الهدف الثاني، رغم أنهم دافعوا على نحو رائع”، معترفا بأن التغييرات التي أجراها في المنعطف الأخير لم تمنح الفريق “الإضافة” التي كان يتمناها.

وأضاف “يجب أن نواصل لأن الليجا طويلة للغاية. لدينا مباراة أخرى قريبا”، في إشارة إلى مواجهة سيلتافيجو، مؤكدا أنه “سعيد” بالمستوى الذي ظهر به جميع لاعبيه. (إفي)