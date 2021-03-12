زيدان : راموس لاعب مهم وكرة القدم الحالية لا تعترف بالعمر

مدريد – اتفق المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، مع ما قاله لاعبه سرخيو راموس، الذي أبدى رغبته في الاستمرار 5 أعوام أخرى في الملاعب وعدم الاعتزال قبل بلوغ سن الأربعين، وأكد زيدان الجمعة أن كرة القدم الحالية “لا تعترف بالعمر”.

وصرح المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي بقوله “سرخيو لاعب مميز” وأنه “يريد بالفعل مواصلة اللعب وهذا أمر جيد للغاية”.

وأردف “سيرى كل عام ما إذا كان في حالة جيدة كما هو الآن، وإذا كان الأمر كذلك يمكنه اللعب حتى يبلغ الأربعين. الشيء الجيد هو أنه هو من سيراقب ذلك، وسنرى كل عام”.

وكشف قائد ريال مدريد (34 عاما) أنه ليس لديه أي أخبار عن التجديد قبل ما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر من انتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

ومن جانبه حاول زيدان الابتعاد عن هذه المسألة، لكن من موقعه كمدرب أوضح أنه يريد استمراره.

وذكر زيدان “لن أتدخل، أي لاعب يمكن أن يلعب ويقرر متى يجب أن يغادر، بالنسبة لي ليس هناك عمر محدد. لا أعرف ما الذي سيحدث، ما نريده هو بقاء سرخيو هنا، هذا ما يمكنني قوله كمدرب لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لقد كان هكذا دائما وأريده أن يستمر في اللعب”.

ويحتل الريال المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة و8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر. – (إفي)