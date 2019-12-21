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زيدان عن “الفار”: كل شيء في الحياة معرض للفشل!

منذ 6 دقائق

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مدريد – علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على الجدل الذي أثير بشأن عدم استخدام تقنية التحكيم بالفيديو (فار) في مباراة الكلاسيكو امام برشلونة الاربعاء الماضي، في مرتين يعتبر الملكي أنه كان يستحق فيهما ركلتي جزاء.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الـ18 من الليغا: “الأمر بات من الماضي، مسألة الفار مهمة لأنها إضافة لكرة القدم، ولكن كل شيء في الحياة معرض للفشل. بالتأكيد التقنية يمكنها التحسن وأنا واثق من أنها ستتحسن. علينا أن نؤيد الفار”.

وقارن زيدان تقنية (الفار) بالأشخاص والأخطاء التي يرتكبونها، قائلا: “أؤمن بالفار وكذلك أؤمن بنفسي، فأنا لدي هامش كبير للتحسن كمدرب، كل واحد في الحياة يعيش ليتحسن، التحسن دائما ممكن”.

وكان ريال مدريد قد ندد بالأداء التحكيمي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، لعدم احتساب حكم اللقاء أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز أو تقنية التحكيم بالفيديو “فار” ضربتي جزاء استحقها لاعب الملكي الفرنسي رافائيل فاران.

(إفي)

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