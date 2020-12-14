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زيدان عن مواجهة أتالانتا: نكن لهم الكثير من الاحترام – فيديو

منذ ساعتين

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مدريد – أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الاثنين بعد ظهور قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه يكن “الكثير من الاحترام” لأتالانتا الإيطالي، منافس فريقه المقبل في البطولة القارية.

وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي الذي يعقده عشية مباراة أثلتيك بلباو في الدوري الإسباني، مؤكدا أنه يفضل عدم التفكير في مواجهة ستلعب في غضون أشهر، في الوقت الذي يواجه فيه فريقه أثلتيك غدا الثلاثاء.

وقال المدرب الفرنسي ” الكثير من الاحترام. في النهاية، ستقام هذه المباراة في نهاية شهر فبراير، وبأقصى درجات الاحترام للمنافس؛ كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد؛ لدينا مباراة مهمة للغاية. نحن نركز على ذلك. نريد أن نظهر ما نحن عليه كفريق، وهذا ما سنفعله”.

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الفترة بين 16 و24 فبراير/شباط المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب في الفترة بين 9 و17 مارس/آذار. – (إفي)

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