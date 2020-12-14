زيدان عن مواجهة أتالانتا: نكن لهم الكثير من الاحترام – فيديو

مدريد – أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الاثنين بعد ظهور قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه يكن “الكثير من الاحترام” لأتالانتا الإيطالي، منافس فريقه المقبل في البطولة القارية.

👔 تصريحات #زيدان في المؤتمر الصحفي: 💬 “الفريق يعمل بديناميكية جيدة ونريد أن يستمر الوضع كذلك. طاقم العمل الذي يتعامل مع اللاعبين يسعى دوما لمساعدة الفريق واللاعبون بدورهم يثقون بهم. ”#RealMadridAthletic | #هلا_مدريد pic.twitter.com/plsvn3M4VC — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 14, 2020

وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي الذي يعقده عشية مباراة أثلتيك بلباو في الدوري الإسباني، مؤكدا أنه يفضل عدم التفكير في مواجهة ستلعب في غضون أشهر، في الوقت الذي يواجه فيه فريقه أثلتيك غدا الثلاثاء.

وقال المدرب الفرنسي ” الكثير من الاحترام. في النهاية، ستقام هذه المباراة في نهاية شهر فبراير، وبأقصى درجات الاحترام للمنافس؛ كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد؛ لدينا مباراة مهمة للغاية. نحن نركز على ذلك. نريد أن نظهر ما نحن عليه كفريق، وهذا ما سنفعله”.

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الفترة بين 16 و24 فبراير/شباط المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب في الفترة بين 9 و17 مارس/آذار. – (إفي)