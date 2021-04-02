زيدان : عودة هازارد للملاعب لم تتحدد بعد

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اليوم الجمعة إن عودة البلجيكي إيدن هازارد للملاعب لم تتحد بعد وذلك بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي اليوم لأول مرة منذ 14 آذار / مارس الماضي .

وعن حالة هازارد قال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إيبار في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني “لا توجد خطة ..نتابع وضعه يوميا..الأهم هو ان يتعافى بالكامل . حالته أفضل بكثير ولكن لا أقول إنه سيعود في غضون خمسة أيام رغم انه من الأفضل لنا أن نستعيده خلال أيام قليلة” في إشارة إلى الأسبوع الحاسم للفريق الذي سيواجه خلاله ليفربول أولا بدوري الأبطال ثم برشلونة في الكلاسيكو.

وعن حالة الألماني توني كروس الذي عاد ايضا للمران الجماعي اليوم بعد تعافيه من آلام عضلية منعته من المشاركة مع منتخب بلاده علق زيدان “حالته أفضل. تعرض لإصابة حرمته من الذهاب مع المنتخب وظل معنا وتدرب” وذلك دون ان يوضح موعد عودته للملاعب وما إذا كان سيدفع به أمام إيبار. -(إفي)