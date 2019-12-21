زيدان: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

مدريد – رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال مدريد على المديح الذي خصه به الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي سيواجهه الملكي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه “أفضل مدرب في العالم”.

وكان غوارديولا قد وصف زيدان عقب قرعة دور الـ16 بدوري الابطال التي أوقعت الريال مع السيتي بـ”واحد من افضل المدربين. حلمت أن ألعب معه عندما كنت لاعبا، ولكن الحلم لم يتحقق قط. هو شخص مذهل وأنا معجب به”.

ورد زيدان على هذا المديح اليوم قائلا “ستكون مواجهة خاصة لأنني لعبت ضده مرات عديدة وأحترمه كثيرا كلاعب وكمدرب”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أثلتيك بلباو في الجولة الـ18 من الليجا “غوارديولا أفضل مدرب في العالم، اثبت هذا على مدار مسيرته وبالتأكيد أحب أن أواجهه وأن أقود مباراة أمام فريقه” .– (إفي)