زيدان: فينسيوس لن يغادر ريال مدريد في الشتاء

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يرحل عن الفريق معارا خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، رغم استبعاد اللاعب من القائمة في 5 من آخر 9 مباريات، إلا أن زيدان أكد ثقته في أن اللاعب “سيفيد الفريق”.

وقال زيزو: “لن يرحل فينيسيوس، وسيظل هنا، هو لاعب في تشكيلته. لم يلعب كثيرا في الفترة الأخيرة لكنه مثل البقية. لم يحن وقته الآن لكن بوسعه أن يصل سريعا وبالتأكيد سيفيد الفريق. لذا سيبقى هنا”.

