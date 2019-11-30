زيدان: فينسيوس لن يغادر ريال مدريد في الشتاء

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يرحل عن الفريق معارا خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، رغم استبعاد اللاعب من القائمة في 5 من آخر 9 مباريات، إلا أن زيدان أكد ثقته في أن اللاعب “سيفيد الفريق”.

وقال زيزو: “لن يرحل فينيسيوس، وسيظل هنا، هو لاعب في تشكيلته. لم يلعب كثيرا في الفترة الأخيرة لكنه مثل البقية. لم يحن وقته الآن لكن بوسعه أن يصل سريعا وبالتأكيد سيفيد الفريق. لذا سيبقى هنا”.

Vinicius Junior staying at Real Madrid after Zidane rules out loan move ✍ @bghayward https://t.co/0MMDjLrXIz — Standard Sport (@standardsport) November 29, 2019

ولم يقدم المدرب الفرنسي أسبابا وراء تراجع أهمية فينيسيوس، إلا الفترة اللامعة التي يمر بها البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي أيضا رودريجو، والذين يتنافس معهما فينيسيوس على مكان في التشكيل الأساسي.

وتابع: “هو لا يلعب، الأمر على هذا النحو فقط. لم يحن وقته لأن شخصا آخرا يدخل التشكيل ويلعب مثلما هي حالة رودريجو. حين يكون لديك 25 لاعبا، فهناك خمسة لاعبين أو ستة خارج التشكيل كل مباراة”.

واختتم: “سنرى ما الذي يحدث غدا، كما أننا مقبلين على مباريات كثيرة، لذا يجدر به أن يكون مستعدا”.

ويحل ريال مدريد السبت ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ15 من الليغا، ويحتل مركز الوصافة بـ28 وهو نفس رصيد المتصدر والغريم اللدود برشلونة مع فارق الأهداف. (إفي)