زيدان: قدمنا مباراة كبيرة وكان ينقصنا التسجيل فقط

برشلونة – هنأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لاعبيه على “المباراة الكبيرة” أمام الغريم التقليدي برشلونة في “كلاسيكو الأرض” على ملعب (كامب نو) الأربعاء، بعد التعادل السلبي، مؤكدا أنه كان ينقصهم التسجيل فقط لتحقيق الانتصار.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “سعيد للغاية بأداء الفريق. قدمنا مباراة كبيرة، وافتقدنا فقط للتسجيل. كنا نستحق نتيجة أفضل، عندما تصنع الفرص، يجب أن تسجلها. افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة، ويجب أن نهنئ اللاعبين، لأننا لعبنا على ملعب صعب”.

ولم يبد المدرب الفرنسي أي قلق بسبب غياب الأهداف، حيث أكد أن “الأهم هو صناعة الفرص، واللعب بشكل جيد”.

وتابع: “سجلنا أهدافا كثيرة في مباريات عديدة، اليوم افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة. على اللاعبين أن يشعروا بالسعادة بما قدموه”.

وأقر “نعم، أهدرنا فرصا كثيرة. كان بإمكاننا العودة إلى مدريد بالنقاط الثلاث، اليوم سامحنا كثيرا في الفرص، يجب أن نكون صرحاء. الأهم هو الأداء، وما قدمناه على مدار 90 دقيقة. لقد استحوذنا أمام فريق لا يحب الركض كثيرا خلف الكرة، المباراة خرجت بشكل مرض لبرشلونة ولريال مدريد ولكرة القدم. لقد شاهدنا مباراة جيدة، وأعتقد أنه علينا الشعور بالسعادة”. (إفي)