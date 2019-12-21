زيدان: كان علينا التحلي بالصبر

مدريد- أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن تحسن مستوى فريقه يرجع إلى “العمل” و”الصبر” الذي تحلى به عقب عام سيئ من النتائج.

وقال زيدان حول الوقت الجيد الذي يمر به الفريق “هناك الكثير من العمل خلف هذا التطور، كان علينا التحلي بالصبر”، مضيفا “لا يمكننا إلا أن نعمل سويا بقوة كما نفعل حاليا. هذا ما سيمكننا من تحقيق أشياء جيدة هذا العام”.

وحول مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل السلبي وكان الميرينجي يفتقد فيها للدقة في الأمتار الأخيرة لمرمى الخصم قال المدرب “في هذا اليوم افتقدنا فقط لتسجيل هدف وبالتحديد في هذا اللقاء، لأننا دائما نسجل الأهداف وإذا نظرنا لنتائج المباريات الأخرى سنرى أننا سجلنا الكثير من الأهداف”.

وسيختتم الفريق الملكي عام 2019 بمواجهة أثلتيك بلباو الذي يقدم أداء مذهلا “منذ بداية الموسم”، ولكن زيزو يثق في أن لاعبيه مستعدون لتقديم مباراة جيدة وفي أنهم مفعمون بطاقة كبيرة لعلمهم بأنها المباراة الأخيرة بالعام الجاري.

وعلى جانب آخر لم يرد زيدان على الانتقادات التي وجهت إليه عندما كان غير قادرا على إعادة الفريق للطريق الصحيح قائلا “أنا لا أحكم عليهم، فالناس في الخارج من يرون هذا. أحب كرة القدم وأحب أن أكون متواجدا في أفضل نادي بالعالم. لا يمكنني التحكم فيما يقوله الآخرون. أشعر بالفخر في كل يوم لكوني مدربا لريال مدريد”.

– (إفي).