زيدان: كل شيء وارد حتى نهاية الميركاتو الصيفي

هيوستن (الولايات المتحدة) – أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الشديدة بالعمل الذي قدمه الجميع بالفريق منذ بدء فترة الإعداد للموسم الجديد قبل 10 أيام، في الوقت الذي ترك فيه الباب مفتوحا أمام وصول لاعبين جدد أو رحيل آخرين حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بداية المؤتمر الصحفي – الذي قدّمه زيدان عشية مواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقررة فجر يوم غد الأحد في مدينة “هيوستن” الأميركية ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية، أشار: “إنني سعيد للغاية لأننا عملنا بشكل جيد جدا وجئنا لهذا الهدف”.

وعن الشائعات والتقارير بشأن اهتمام ريال مدريد بضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، قال زيدان: “نعلم ماذا نريد ونعمل على ذلك، حتى 31 تموز (يوليو) الحالي يمكننا القيام بتغييرات، هناك لاعبون يمكن أن يرحلوا وآخرون جدد يمكن أن ينضموا إلينا”.

وتابع: “لدينا خطة مع النادي وسنرى ماذا سيحدث، لكن تركيزنا الآن منصب على مباراة الغد، أبدو سخيفا لأنني أقول نفس الرد دائما، لكن الأهم هو أننا نعلم ماذا نريد أن نفعل ونعمل على ذلك”.

وبنفس الغموض، تجنب المدرب الفرنسي الكشف عن مصير الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، وقال: “تحدثت مع الجميع لأنني أحب أن أكون واضحا، كل شخص هنا يعرف دوره”.

وعن خاميس بالتحديد – الذي قيل أنه قد ينتقل لأتلتيكو مدريد – أكد زيدان أن: “الكولومبي لاعباً للريال وسنرى ماذا سيحدث، هو في عطلة حاليا ولا يمكن قول المزيد في هذا الصدد”.

أما فيما يخص اللاعب البلجيكي إيدين هازارد (28 عاما) – الذي انضم هذا الصيف للريال قادما من تشيلسي الإنجليزي – أبرز زيدان: “ما كان يحتاجه هازارد هو ناد مثل الريال من أجل التحسن، هذا النادي به أمر مميز واللاعبون يعرفون ذلك”.

واستطرد: “لقد وصلت هنا وعمري 29 عاما ومازال أمامي الكثير، تطورت في عمر الـ29 وقضيت وقتا رائعا، هازارد لاعب حاسم ولديه القدرة على صناعة الفرق، لقد أثبت ذلك والآن صار لاعبنا وسنستفيد من مهاراته لأنه إضافة لنا بالتأكيد”. (إفي)