زيدان: لا أفكر في التعاقد مع هالاند

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن لا يشغل فكره حاليا سوى مواجهة إيبار المقرر لها غدا السبت في الليجا وإنه لا يفكر في خيار التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، وذلك عقب الاجتماعات الأولى بين النادي الملكي ووالد اللاعب ووكيله.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء “لقد مللت من قول نفس الشيء، كل ما يحدث بالخارج وبخصوص لاعب ليس في فريقي لن أعلق عليه أو أقول إذا ما كان جيدا أم سيئا. ما يهمني هو التفكير فقط في مباراة غد، ولا اعلم ما سيحدث في العام المقبل”.

وأضاف زيزو “كل شخص يفعل ما يحلو له هنا، أنا لا أتدخل في شيء مطلقا. كل شخص يفعل ما هو مقتنع به. عملي هو الاستعداد بشكل جيد للغاية مع اللاعبين ومع الجميع هنا لمواجهة غد”.

وفي ظل تركيزه فقط في الحاضر وما هو رياضي، أكد المدرب الفرنسي أنه “سعيد بالعودة للمنافسة” عقب التوقف الدولي للمنتخبات وتركيزه ينصب فقط على مباراة غد التي لا يجب أن يفشل فيها.

وعلى جانب آخر، فيما يخص الضيق الذي أظهره كيليان مبابي بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب أدائه مع المنتخب الفرنسي خلال المباريات الأخيرة، طالبه زيزو فقط بالتحلي بالصبر. – (إفي).