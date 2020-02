زيدان: لا توجد مشكلة مع بيل وأريده على أتم استعداد

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لا يوجد أي مشكلة مع الويلزي جاريث بيل منعت استدعائه مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيلعب دورا كبيرا في صفوف “الميرينجي” خلال ما تبقى من الموسم.

