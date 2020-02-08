زيدان: لا توجد مشكلة مع بيل وأريده على أتم استعداد

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لا يوجد أي مشكلة مع الويلزي جاريث بيل منعت استدعائه مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيلعب دورا كبيرا في صفوف “الميرينجي” خلال ما تبقى من الموسم.

"Gareth is here, and there is no problem. He'll go on working and we'll count on him."#Zidane about @GarethBale11 👉 https://t.co/mYXdBZTPUW 🎙️ ✍️ pic.twitter.com/sM42VKiBv4 — Nils Kern (@nilskern17) February 8, 2020

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة أوساسونا الأحد في الجولة الـ23 من الليجا “دائما نتحدث وأنا لست هنا من أجل أن أحكي ما أقول للاعبيي، لم يدرج في قوائم الريال مؤخرا جراء عدة أسباب، وقد كان متاحا دائما لكن يتوجب عليي أن أختار”.

وتابع: “نخوض غدا مباراة أخرى وسيكون أمامنا مواجهات أخرى كثيرة حتى نهاية الموسم، وسوف استدعي جاريث لأنه لاعب نعلم أنه يستطيع أن يضيف الكثير للفريق”.

وفي هذا الصدد، أكد زيدان “ما أريده (من بيل) أن يكون في حالة جيدة من أجل اللعب”.

واستطرد: “أحظى بجميع اللاعبين ولدي 25 حاليا متاحين، ينبغي أن أعد القائمة ولا شيء سوى ذلك، لا توجد أي مشكلة، وبيل سوف يواصل العمل كما يفعل حاليا وسوف نعتمد عليه”.

ولم يؤكد زيدان ما إذا كان سيستدعي اللاعب الويلزي أم لا للمشاركة في المباراة المرتقبة الأحد في بامبلونا.

وقال المدرب الفرنسي: “المشكلة التي تقف أمامي حاليا، أن اللاعب يريد الدخول في القائمة واللعب، وما ينبغي أن يكون عليه الجميع هو الاستعداد بنسبة 100%، ولاحقا تكون المعضلة أمامي في اختيار المناسب لكل مباراة”.

وأضاف “لا يوجد قرار بشأن جاريث، لأنه لا توجد مشكلة، ولا يعني شيئا عدم استدعائه خلال المباراتين السابقتين، أعرف أنه سيفيدنا في المباريات المقبلة خلال الموسم”. – (إفي)