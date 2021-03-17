زيدان لا يستبعد خضوع هازارد لجراحة جديدة

مدريد- قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، إن صانع ألعاب الفريق، البلجيكي إدين هازارد، قد يحتاج للتدخل الجراحي من أجل التعافي من إصابة عضلية جديدة تعرض لها، ما قد ينهي موسمه عمليا.

وصرح زيدان عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتالانتا 3-1 إيابا في مدريد وليكرر ما فعله في إيطاليا بالفوز بهدف نظيف “لست طبيبا لأقول إذا كان يتعين عليه الخضوع لجراحة أم لا، القرار سيتخد خلال الأيام القادمة”.

وتعرض هازارد لإصابة جديدة في فخذه الأيمن خلال مباراة إلتشي الأسبوع الماضي والتي كانت الاولى له منذ نحو شهرين حيث لعب نحو 15 دقيقة فقط، لتزداد متاعبه.

ولاحقت الإصابات الدولي البلجيكي منذ انضمامه للريال في صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وعن عدم حضوره مباراة فريقه من ملعب ألفريدو دي ستيفانو، قال زيزو “أنا اعطيته تصريحا بعدم الحضور وبأن يستريح، سنرى غدا الطريق الذي سنسلكه معه”. -(إفي)