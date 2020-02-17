زيدان: محبط من النتيجة.. لكنني سعيد بعودة هازارد

مدريد – أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن ضيقه الشديد من الخطأ الدفاعي الذي كلف الفريق استقبال الهدف الأول أمام سيلتا فيجو في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (2-2) الأحد، في ختام الجولة الـ24 لليغا على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وقال زيدان أثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “من الطبيعي أن تشعر بالإحباط عندما تفقد نقطتين على ملعبك، وبعد كل هذا المجهود من اللاعبين. ارتكبنا خطئا في الهدف الأول، وواجهنا خصما دافع جيدا في مناطقه. وجدنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول، بينما تحسنت الصورة في الثاني، ولكن التفاصيل الصغيرة هي دائما ما تحسم الأمور، وأي لعبة مثل التي جاء منها هدف التعادل قد تجعل الأمور صعبة عليك”.

وأضاف: “متألم لأننا في النهاية بذلنا مجهودا كبيرا، وقلبنا النتيجة لصالحنا، ولكن التعادل جاء قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي. لم نخلق الثغرة اللازمة في دفاع سيلتا في الشوط الأول، ولكن الوضع تحسن كثيرا في الشوط الثاني”.

وحول عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد للملاعب بعد غياب نحو 3 أشهر، والذي تسبب في الهدف الثاني الذي سجله سرخيو راموس من ركلة جزاء، أوضح: “سعيد بعودته، وبالـ70 دقيقة التي قدمها. نعلم قيمته كلاعب، ولكن الأمور ليست سهلة بعد 3 أشهر من الغياب وفي مباراة كهذه. سعيد بعودته لنا مجددا”.

ورغم حزنه بالتعادل، إلا أن “زيزو” أثنى على التمريرة الذكية من دينيس سواريز التي جاء منها هدف التعادل القاتل لسيلتا بقدم سانتي مينا، وقال في هذا الصدد: “الهدف الأول جاء من خطأ في التمركز الدفاعين ولكن الثاني جاء بسبب تمريرة دينيس سواريز الرائعة. ليست قلقا، لأن كرة القدم بها منافسين، وسيلتا يمتلك لاعبين جيدين لا يستحقون التواجد في هذه المكانة المتأخرة في الترتيب”.

وأهدر الميرينغي نقطتين ثمينتين في سباق تأمين الصدارة مع الغريم التقليدي برشلونة، ليتقلص الفارق معه لنقطة وحيدة قبل صدامهما الأسبوع بعد المقبل في “كلاسيكو الأرض” على ملعب البرنابيو.

وتوقف مسلسل انتصارات الملكي على مدار الجولات الخمس السابقة، وأصبح رصيد الريال 53 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام البلاوجرانا، الذي انتصر بصعوبة على ضيفه خيتافي السبت (2-1). (إفي)