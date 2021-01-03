زيدان مدرب ريال مدريد: أسينسيو أصبح الآن أفضل بكثير

مدريد – أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بأداء لاعبه ماركو أسينسيو، الذي أبرز عنه أنه “أصبح الآن أفضل بكثير”.

وبعد فوز الريال على سيلتا فيجو بهدفين نظيفين، أحدهما بتوقيع أسينسيو، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان “إنني سعيد من أجل ماركو”.

وتابع قائلا “لقد تقدم شيئا فشيئا بعد إصابة كبيرة واصبح الآن أفضل بكثير، ويتحسن مع مرور الوقت”.

وأضاف المدرب الفرنسي “إنني سعيد من أجله ومن أجل الفريق لأن اللعب بشكل جيد منذ البداية وحتى النهاية أمر يعتمد على الجميع. لقد قدمنا مباراة جادة جدا على المستوى الدفاعي والهجومي. أنا سعيد من أجل كافة اللاعبين”.

وعن لوكاس فاسكيز الذي افتتح التسجيل للملكي وصنع هدف أسينسيو، قال زيدان “الأمر ليس أن لوكاس يعجبني كثيرا، بل أنه يقوم بعمل جيد جدا. لطالما كان لاعبا يُعتمد عليه ومنخرط جدا، هو لاعب ينتمي بشدة للريال ويقدم كل شيء في الملعب”.

وأكد “أنا سعيد جدا بما يقدمه. لست مندهشا ونفس الشيء بالنسبة لزملائه”.(إفي)