مدريد – شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على شعوره بمتانة موقعه في الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، رغم الخسارة القاسية التي تلقاها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتوجه المدرب الفرنسي بسخرية نحو المراسلين الحاضرين مؤتمره الصحافي عشية اللقاء ضد مضيفه المتصدر إشبيلية في المرحلة الخامسة من الليغا: “لو اقتنعت بما تكتبون، لكنت مُقالا من منصبي الآن”.

وتابع بشأن التقارير عن تزعزع وضعه في النادي الملكي بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في باريس أمام سان جيرمان في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى في دوري الأبطال: “كل ذلك لا يهمني”.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habla de lo difícil que la está pasando al no poder conseguir los resultados que puedan tener a la afición contenta. Este domingo tiene un juego duro ante Sevilla. https://t.co/Jz708cB5yO — Diario Diez (@DiarioDiezHn) September 21, 2019

وتابع: “ما يهمني هو ما سأقوم به مع لاعبيّ، أنا أشعر بأني صلب وتعلمت ألا أتراجع أبدا، سأواصل العمل كما قمت بذلك دائما”، حيث كانت الخسارة أمام سان جيرمان الأسوأ قاريا لزيدان كمدرب لريال، علما بأنه حقق انجازا مع الفريق بقيادته الى 3 ألقاب متتالية في المسابقة القارية بين العامين 2016 و2018.

وكان وقع الخسارة الأربعاء مضاعفا لكونها أتت في انطلاق الموسم الأوروبي للفريق الذي أنفق نحو 300 مليون يورو على التعاقدات الجديدة في الصيف الحالي، ضمن خطة لإعادة البناء يقودها زيدان بعد موسم مخيب محليا وقاريا في الموسم 2018-2019.

👔🎙 Las palabras de Zidane a la primera pregunta de la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el @SevillaFC. #RMLiga | #RMTV pic.twitter.com/7hxkUg5TKy — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 21, 2019

وأكد زيدان أنه ليس قلقا على منصبه، لاسيما في ظل بدء الهمس في التقارير الصحافية باحتمال لجوء ريال مدريد الى مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، غير المرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في كانون الأول (ديسمبر) 2018، بحال إقالة الفرنسي.

وشدد زيدان على أن القلق لا يساوره على الإطلاق، مشيراً: “القلق ليس المشكلة، لقد قمنا بتحليل ماذا حدث ضد سان جيرمان، والآن المباراة المقبلة هي التي تهم، وهي التي يتوجب علينا الفوز بها، علينا أن نحاول الفوز على إشبيلية في مباراة على ملعب صعب”.

ويحتل ريال حاليا المركز الثالث في الترتيب (8 نقاط من فوزين وتعادلين)، بفارق نقطتين فقط خلف إشبيلية (10 نقاط)، وبينهما القطب الثاني للعاصمة مدريد، أتلتيكو، الذي يستضيف سلتا فيغو السبت. (أ ف ب)