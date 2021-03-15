زيدان وبنزيمة يؤكدان إصابة هازارد ويتمنيان له الشفاء العاجل

مدريد – أكد زين الدين زيدان وكريم بنزيمة غياب إدين هازارد عن مواجهة أتالانتا في دوري الأبطال بعد إصابته مرة أخرى، وتمنيا للاعب الوسط البلجيكي سرعة التعافي وإظهار مستواه مع ريال مدريد.

وقال بنزيمة “لا يحالف الحظ إدين كثيرا منذ وصوله إلى مدريد، أشعر بالحزن لأجله لأن الجميع يعلم أنه لاعب من الطراز الرفيع ويمكنه مساعدتنا كثيرا داخل الملعب”.

وأشار المهاجم الفرنسي إلى سوء الحظ الذي يلازم زميله في الفريق وتجدد الإصابات قائلا “هو حزين لأنه يريد إظهار نجوميته ونحن هنا لمساعدته. تعرض للإصابة وربما يتعافى قريبا كي يساعدنا في الملعب لأننا نحتاج لإدين أيضا”.

من جانبه، أكد زيدان عشية مباراة أتالانتا إصابة اللاعب البلجيكي متمنيا ألا تكون خطيرة وأن يعود هازارد قريبا إلى الملاعب بعد مشاركته 15 دقيقة فقط في لقاء إلتشي بالدوري الإسباني.

وأضاف زيزو “لن تسمح ظروفه بالتواجد معنا، لا يمكنني قول أكثر من ذلك. لا استطيع تفسير هذه الأشياء. أود أن أكون إيجابيا واتمنى ألا يكون شيئا خطيرا”.

وتابع “هناك أمر ما يحدث. إنه لاعب أصيب مرات معدودة على مدار مسيرته وهذا شيء جديد بالنسبة له. نتمنى أن يكون بخير. نريد جميعا مساعدته وانتظر عودته معنا عما قريب”.

واستطرد “يجدر بالجمهور أن ينتظر لأننا نعرف هازارد جيدا ونريد جميعا رؤيته يلعب. كنادي وكلاعبين وكمدرب. سنتحلى بالصبر خاصة وأن لديه عقدا طويل الأمد، لذا فما أريده حقا هو أن يتمكن المشجعون من رؤية اللاعب”.

واختتم المدرب تصريحاته “ستأتي هذه اللحظة، إن عاجلا أم آجلا ستأتي، لكن يجب أن نكون صبورين في الوقت الحالي”. (إفي)