زيدان وسيدورف يشاركان في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي

مدن – أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة نجم الكرة العالمية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وبطل أبطال أوروبا 3 مرات والحائز على العديد من الألقاب العالمية كلاعب ومدرب، بالإضافة إلى النجم العالمي كلارنس سيدورف اللذين يتحدثان في فعاليات “مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي” الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق فعالياته بعد غد وتستمر حتى الثلاثاء في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ويتحدث زين الدين زيدان عن مستقبل كرة القدم في الجلسة التي تحمل عنوان “النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة”ويتحدث إلى جانبه فيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال الذي يتحدث عن مستقبل رياضات التحدي، ويرتبط زين الدين زيدان بعلاقة مميزة مع دبي حيث يزورها باستمرار مع عائلته، كما يعد صديقا لمجلس دبي الرياضي حيث حرص على المشاركة في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة دبي “غلوب سوكر” مرتين من قبل، وهو الآن يشارك في هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يربط الذكاء الاصطناعي بالرياضة.

ويتحدث أيضا في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي النجم العالمي الهولندي كلارنس سيدورف المدرب العالمي واللاعب المحترف سابقًا خلال جلسة ضمن اليوم الثاني والتي تحمل عنوان “الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا”.

ويستضيف “مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي” نخبة من العلماء وأبطال العالم والشركات العالمية في مختلف المجالات لاستعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يشهد المؤتمر مشاركة ساكي تاسوديس مدير عام -MENA- SAP، واليكس شامبيون – الباحث في علوم الأداء الفني الذي يتحدث عن أهمية الإحساس في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، واليسو روسي (عميد كلية التقنيات جامعة بيزا الايطالية) الذي يتحدث عن برمجيات الذكاء الاصطناعي في كرة القدم. – (وكالات)