زيدان يؤكد جاهزية فريقه ذهنيا وبدنيا

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، أن فريقه جاهز بدنيا ومعنويا وسيبذل قصارى جهده من أجل الظفر بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم المتوقف منذ منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر برشلونه ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد.

وعاودت الاندية تدريباتها الفردية في 4 أيار/مايو قبل ان تبدأ تدريباتها الجماعية الاثنين.

وقال زيدان “بعد غياب دام قرابة 60 يوما، الجميع سعيد بالعودة والتواصل مع الآخر وممارسة كرة القدم وهو ما يعشقه الجميع”.

ونجح زيدان في قيادة فريقه الى إحراز دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات توليا من 2016 الى 2018 قبل أن يستقيل من منصبه في ايار/مايو من العام ذاته، ثم العودة للاشراف على تدريبه في كانون الثاني/يناير 2019.

وأضاف زيدان “سنبذل قصارى جهدنا لكي نكون جاهزين للعودة ومع تبقي 11 مباراة حتى نهاية الموسم، نريد بذل كل شيء للفوز بشيء ما”.

وأشاد زيدان بسلوك لاعبيه بقوله “لقد عمل اللاعبون جيدا في منازلهم ولهذا السبب عادوا بمستوى بدني رائع وسيكون هذا الامر حاسما”.

وختم “كان الاسبوع الحالي رائعا لأنه وعلى الرغم من عملنا بمجموعات صغيرة فإننا نستطيع الذهاب أبعد، العمل أفضل، وسنكون أفضل الاسبوع المقبل ايضا”.

يذكر أن ريال مدريد خسر على أرضه أمام مانشستر سيتي الانكليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا قبل تعليق النشاط القاري. – (أ ف ب)