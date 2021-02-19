زيدان يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة بلد الوليد بسبب الإصابة

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غياب المهاجم كريم بنزيمة عن مواجهة بلد الوليد المقرر لها السبت بسبب بعض الآلام التي عانى منها خلال مران الخميس، وأكد أن مسألة تواجده في مواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا ستعتمد على “تطور حالته”.

وقال زيدان الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء “كريم بنزيمة لن يتواجد معنا فهو يعاني من بعض الآلام. وفقا لما ظهر أمس فو لن يتواجد في مبارة غد وسنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل. بعد مباراة السبت سنرى كيف تتطور حالته”.

وبغياب المهاجم الفرنسي عن مواجهة بلد الوليد زادت قائمة الغيابات لدى زيدان إلى تسعة لاعبين.

ويمتلك المدرب الفرنسي قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابات تضم كلا من فيدي فالفيردي وإيدن هازارد ورودريجو، الذين اقتربوا من العودة للملاعب بعدما بدأوا الجمعة التدريبات داخل الصالة الرياضية، وداني كارباخال وألبارو أودريوزولا وسرخيو راموس وميليتاو ومارسيلو. – (إفي)