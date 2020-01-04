مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب البلجيكي إيدن هازارد سيغيب عن كأس السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية وسيبقى في إسبانيا لاستكمال تعافيه من إصابته حتى يعود للملاعب آواخر الشهر الجاري.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة خيتافي في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني: “هازارد مستبعد 100%، لن يأتي”، حيث يرى زيدان أن هازارد في حاجة للاستعدادا بدنيا بالشكل الكافي قبل العودة للملاعب.

#PorSiTeLoPerdiste ¡Eden Hazard se perderá la Supercopa de España por lesión! ¿Ha quedado a deber el belga en el #RealMadrid? pic.twitter.com/MjOq5YXPAD — TVC Deportes (@TVCDeportes) January 4, 2020

وأضاف المدرب الفرنسي: “هو يواصل حتى الآن عملية التعافي وأتمنى أن يعود للملاعب بعد كأس السوبر”.

وكان هازاد قد أصيب بشرخ في الكاحل الأيمن في مواجهة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في 26 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي وعلى الرغم من انه تم استبعاد خضوعه لعملية جراحية فإن تعافيه يتم ببطء.

ويخوض كل من ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني في شكله الجديد بالسعودية من الثامن وحتى الـ12 من الشهر الجاري. (إفي)