زيدان يؤكد غياب هازارد عن “ديربي مدريد” وينتظر عودته قريبا

مدريد – لم يحدد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، موعدا محددا لعودة لاعب الوسط البلجيكي إيدين هازارد، لكنه أكد أن اللاعب لن يلحق بمباراة الديربي في الأول من شباط (فبراير) المقبل أمام أتلتيكو مدريد على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وأكد زيدان في آخر إجابة له خلال ظهوره أمام وسائل الإعلام: “لا يمكنني تأكيد عودته للملاعب حتى هذه اللحظة”.

وأظهر زيدان رضاه عن تطور حالة هازارد، حيث يتدرب اللاعب بالكرة على أرضية الملعب ووسط شعور جيد، وأكد أنه يجب أن يتأقلم أولا مع ديناميكية المجموعة واستعادة إيقاعه قبل التفكير في عودته للمشاركة.

وصرح زيزو قائلا: “لقد بدأ للتو التدرب بالكرة ويتطور بشكل جيد وعمليا لا يشعر بأية آلام، وبداية من يوم الاثنين المقبل سيتدرب منفردا بالكرة بشكل أكثر مع المدربين لرفع مستواه، وأتمنى أن يعود في أقرب وقت للمشاركة مع الفريق”.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقب تعرضه لالتحام من جانب زميله بالمنتخب ولاعب باريس سان جيرمان، توماس مونييه، خلال الشوط الثاني من مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، ليخرج من الملعب متألما لتكشف الفحوصات إصابته في الركبة اليمنى. (إفي)