زيدان يؤكد مشاركة راموس وهازارد امام التشي

مدريد – أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الجمعة عودة قائد الفريق سرخيو راموس والبلجيكي إيدن هازارد لقائمة الملكي امام إلتشي في مواجهة الفريقين السبت ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أنه سيدفع بهما خلال اللقاء.

وأكد زيدان في مؤتمر صحفي افتراضي عشية اللقاء “انا سعيد للغاية لاننا استعدنا الأسبوع الماضي ثلاثة لاعبين من الإصابة والآن نستعيد سرخيو وإيدن. الفكرة هي ان يحظيا بدقائق للعب” وذلك قبل مواجهة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

وعن حالة هازارد البدنية قال زيدان إنه تجاوز إصابته العضلية تماما مبرزا “أرى انه في حالة بدنية ومعنوية جيدة بعدما تجاوز كل الإصابات والآلام التي واجهته. سيكون معنا وأتمنى ان يحافظ على استمرارية اللعب”.

وبعث زيدان برسالة إلى جماهير ريال مدريد الذين يشككون في هازارد بعدما طاردته الإصابات خلال موسم ونصف مع الريال وقال “إيدن عانى من إصابات، صحيح أنه قبل إصاباته في مدريد لم يتعرض لإصابات طويلة تمنعه ​​من اللعب لفترة طويلة ولكن لديه عقده يمتد لفترة طويلة وهو لاعب يقدم أداء رائعا عندما يتحسن”.

وتابع “أتفهم أن الجماهير لديها بعض الشكوك ولكن من المعقد للغاية بالنسبة لأي لاعب ألا يكون في مستواه بنسبة 100%. أنا متأكد من أنه سيقدم أداء جيدا للغاية في ريال مدريد “.

ويحتل الريال المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف برشلونة و8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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