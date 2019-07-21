زيدان يؤكد مغادرة غاريث بيل لـ “البرنابيو” خلال 48 ساعة

هيوستن (الولايات المتحدة) – أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الويلزي غاريث بيل لم يخض مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بكأس الأبطال الدولية، التي انتهت بفوز الفريق البافاري 3-1، لأنه سيرحل قريبا عن صفوف “الملكي”.

وفي تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب “إن ار جي” بمدينة هيوستين الأميركية، قال زيدان: “الأمر ليس شخصيا على الإطلاق، لا أعلم إذا ما كان الوضع سيتغير في غضون 24 أم 48 ساعة، وسيكون جيدا بالنسبة للجميع، النادي يتفاوض مع الفريق الذي سيرحل للعب معه، إذا رحل بيل غدا، سيكون أفضل بالنسبة للجميع”.

ولم يستدع المدرب الفرنسي اللاعب الويلزي، الذي وصل إلى الملعب بوجه يبدو غاضبا ولم يدل بأي تصريحات، وعن عدم استدعائه أوضح زيدان: “لم يتم استدعاؤه لأن النادي يعمل على رحيله، لعل ذلك سيكون قريبا، لأنه أفضل بالنسبة للجميع، وبالنسبة له أيضا”.

ورغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل واحد، أكد زيدان أنه يشعر بالرضا عن أداء اللاعبين الشباب، كالياباني كوبو الذي خاض أول مباراة له مع الملكي، كما قلل من أهمية الخسارة، قائلا: “إنها المباراة الأولى بالنسبة لنا، لا يمكن أن نكون سعداء بالهزيمة، ولكننا على مستوى اللعب بشكل عام قدمنا أشياء طيبة، هذا بالنسبة لنا طبيعي، وعلينا أن نستعيد وتيرة المنافسة، وإنني سعيد بأداء الجميع”.

رغم أن ريال مدريد أبرم عدة صفقات هذا الصيف، فإن الفريق الذي خاض مواجهة بايرن ميونيخ، هو نفس فريق العام الماضي بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد.

وعن هذا الأمر، ختم زيدان: “إننا في مرحلة الإعداد، لعب 11 لاعبا، وفي المباراة المقبلة سيحدث تغيير، بالنسبة لي من بدأوا ليس بالأمر المهم”. (إفي)