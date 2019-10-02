زيدان يتحدث عن “الهدفين المضحكين”.. والإقالة “مستبعدة”

أبوظبي– تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن “الهدفين المضحكين”، اللذين استقبلهما الفريق خلال تعادله (2-2) مع كلوب بروج، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الملكي قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة أمام النادي البلجيكي، مساء الثلاثاء، قبل أن ينقذ هدف متأخر من أقدام كاسيميرو وجه المدرب الفرنسي زيدان وفريقه.

وعقب نهاية اللقاء، صرح زيدان للصحفيين بالقول “النتيجة سيئة بالنسبة لنا، لكن رد الفعل كان جيدا، ولا يمكن أن نكون سعداء، لقد ظهرنا في أول 45 دقيقة بأداء لم نقدمه أبدا من قبل، وأظهرنا رد فعل، على الرغم من أنني لست فرحا بحصد نقطة واحدة من مباراتين”.

وأضاف “ليس صحيحا أننا لا نأخذ بعض المنافسين على محمل الجد، الهدفان اللذان تلقيناهما مضحكان، لكن يمكن أن يحدث ذلك”.

وأتم حديثه قائلا “لدينا بالفعل مباراة في الدوري يوم السبت وسنرى ما سيحدث في الجولة المقبلة من أبطال أوروبا، نحن في وضع أسوأ قليلا، لكننا سنستمر في التحسن”.

وزاد تذبذب أداء ونتائج الفريق الريالي من تهكنات الأنصار بشأن إمكانية إقالة المدرب، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، إلا أن خبيرا في المستديرة استبعد ذلك.

ونقل موقع “إكسبريس” عن الخبير الألماني رافائيل هونيغشتاين قوله “لا أعتقد أن الإقالة ستحدث بعد مباراة كلوب بروج.. لأن التأهل من هذه المجموعة ما يزال قائما وممكنا”.

وتابع “بطبيعة الحال، الأنصار والقائمون على النادي يرغبون في استعادة زمام الأمور، خصوصا على مستوى الدوري الإسباني، الذي هيمن عليه برشلونة خلال السنوات الأخيرة”.

وأردف قائلا “لكن دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة مع قصة حب خاصة للرياليين، الذين يملكون رقما قياسيا فيها”. سكاي نيوز