زيدان يجهل الإرتفاع الكبير بمؤشر الإصابات في ريال مدريد

مدريد – أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تأثره بتجدد إصابة الظهير الأيمن داني كارباخال العضلية خلال مباراة فالنسيا الأحد والتي حسمها الفريق الملكي بثنائية نظيفة، مؤكدا أنه ليس لديه تفسير لهذا العدد الكبير من الإصابات في الفريق.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) “لا أعرف السبب، ولا أفهم الوضع، هناك إصابات كثيرة، وأنا قلق لأنك عندما تخسر لاعبا، يصبح الأمر مزعجا. إصابة كارباخال تجددت، وأشعر بالأسف من أجله. حالته كانت جيدة، ولعب 25 دقيقة بشكل طيب للغاية. هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. ليس لدي تفسير لكل هذه الإصابات”.

وعاد كارباخال للملاعب بعد غياب استمر 3 أشهر ونصف، وسيجري الاثنين أشعة رنين على موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها، ومدة غيابه.

ورفض المدرب الفرنسي الحديث عن وجهات النظر المختلفة بين الاتحاد الإسباني ورابطة (لاليجا) حول تقليص المدة الزمنية بين مباريات الليجا، مؤكدا أن تلاحم المباريات هو أحد أسباب الإصابات في صفوف الفريق.

على جانب آخر، أبدى زيزو سعادته بمواصلة سلسلة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي خلال أسبوع واحد.

وقال في هذا الصدد “سنواصل بنفس الأداء، دون النظر لنتائج الآخرين، الفريق يمر بفترة طيبة، ونثق في أنفسنا، وفيما يقدمه اللاعبون، وهذا أمر يسعدني”.

وأتم “لقد كانت مباراة طيبة، كنا جيدين دفاعيا بدون الكرة، وعندما كانت في حوذتنا، شكلنا خطورة كبيرة على المنافس في الشوط الأول. علينا الاستمرار بنفس النسق. هناك تحسن واضح لأننا نثق فيما نفعله. في بعض الأحيان نواجه صعوبات على مدار الموسم، ولكن علينا التغلب عليها. هذا ما نفعله، وما زالت هناك مباريات كثيرة في الليجا”. (إفي)