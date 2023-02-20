زيدان يحصل على وظيفة جديدة بعيدا عن كرة القدم

اختار الفرنسي زين الدين زيدان وظيفة جديدة بعيدة عن عالم كرة القدم، وذلك بعد آخر ظهور له في ملاعب كرة القدم في 27 مايو/أيار 2021.

ترشيح زين الدين زيدان لمنصب مفاجئ

أصبح زيدان سفيرا لفريق “ألبين إف ون” الذي ينافس في سباقات “الفورمولا ون”، والمملوك لشركة “رينو” الفرنسية الشهيرة.

وأعلن زيدان عن سعادته بمنصبه الجديد، قائلا: “أنا سعيد جداً لوجودي هنا، وقضاء أمسية رائعة معكم. لقد رأيت أشياء رائعة، ويسعدني جداً أن أكون جزءاً من فريق ألبين، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة لوران (الرئيس التنفيذي للشركة) أعتقد أنها ستكون شراكة رائعة”.

وحول عودته للتدريب في كرة القدم، قال زيدان: “الآن لديّ وقت لألبين، لكني لا أعرف إلى متى! ما أعلمه هو أنني أريد العودة إلى التدريب مرة أخرى”.

يذكر أن زيدان أصبح أول مدرب في تاريخ أوروبا، يفوز بالبطولة لثلاث مرات متتالية. -سبوتنيك