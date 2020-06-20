زيدان يرد على تلميحات بيكيه بشأن مجاملة الحكام لريال مدريد

مدريد – رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد السبت على تصريحات مدافع برشلونة جيرارد بيكيه التي ألمح فيها لمجاملة الحكام للفريق الملكي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ريال سوسييداد الأحد في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني: “لا ، لا أعتقد هذا”، وذلك في رد مقتضب على سؤاله بشأن تصريحات بيكيه.

🗣️ Zinedine Zidane: "No creo que los árbitros nos estén favoreciendo" https://t.co/WEpmvTo22T — MARCA (@marca) June 20, 2020

وأضاف: “لن أعلق على ما قاله بيكيه لأنه يمكن أن يحدث العكس. كل شخص له رأيه وأنا أفكر في مباراة غد وحسب”.

وأوضح زيدان أنه لا يتدخل في تصريحات لاعبيه قائلا “اللاعبون أذكياء يمكنهم التفكير في أشياء والإفصاح عنها. أحيانا يمكنهم أن يخطئوا ولكنني لا يمكن أن أقول لهم أبدا ما عليهم قوله”. (إفي)