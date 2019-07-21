زيدان يعلنها صراحة بأن ريال يريد رحيل بايل

لوس أنجليس – أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صراحة بأن فريقه ريال مدريد الإسباني يريد رحيل الجناح الويلزي غاريث بايل الذي يبدو في طريقه لترك النادي الملكي في الأيام القليلة المقبلة.

وكان بايل خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها السبت أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية، وذلك “لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك”، بحسب ما قال زيدان الذي أضاف “سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة”.

وكان المدرب الفرنسي صريحا جدا بقوله “سنرى إذا كان الأمر (الانتقال) سيحصل غدا. وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل. لنأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل مصلحة الجميع”.

وأشار زيدان إلى أن الجناح الويلزي البالغ 30 عاما ليس جاهزا بدنيا من أجل الفريق، لكن تحقيق رغبة المدرب الفرنسي بأن تتم صفقة رحيله عن النادي الملكي ليست بالأمر السهل بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الويلزي.

وأكد زيدان أن “الأمر ليس شخصيا. في بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن هناك ضرورة. ليس لدي أي شيء ضده. علينا اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما في الأمر. لا أعلم إذا الأمر سيتم في الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة. الوضع سيتغير، وهذا أفضل بالنسبة للجميع”.

ولم يمر ما صدر عن زيدان بشأن بايل مرور الكرام عند وكيل أعمال اللاعب الويلزي جوناثان بارنيت الذي انتقد بشدة المدرب الفرنسي في تصريح لوكالة فرانس، قائلا “زيدان عار، فهو لا يحترم لاعب قدم الكثير لريال مدريد”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بايل قريبا من مغادرة ريال، قال بارنيت “نحن نعمل على ذلك”.

وارتبط اسم لاعب توتنهام هوتسبر السابق بإمكانية العودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز للدفاع عن ألوان فريقه السابق أو مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الاصابات التي تعرض لها.

وواجه بايل إشاعات بأنه ليس على علاقة وطيدة مع زملائه في النادي الملكي، في وقت عانى ريال من النتائج المخيبة للآمال خلال الموسم المنصرم.

ويمتد عقد بايل مع ريال حتى العام 2022، لكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الارجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت إلى الواجهة أخبار رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.

وعلى الرغم من مساهمته بفوز ريال بدوري الابطال أربع مرات وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد قادما من توتنهام العام 2013، إلا أن بايل كان دائما عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.

وحذر زيدان بعد عودته في آذار (مارس) نجوم الفريق الذين يشعرون بعدم الرضى عن الوقت الذي يمضونه داخل المستطيل الأخضر، بأن عليهم “الرحيل إلى مكان آخر للحصول على المزيد من الدقائق”.

وعكر بايرن ميونيخ على صانع الألعاب الدولي البلجيكي إدين هازار بدايته مع ريال مدريد الإسباني الذي انتقل إليه هذا الصيف من تشلسي الإنكليزي، وذلك باسقاطه النادي الملكيفي هيوستن.

واستحق بطل ألمانيا الفوز الذي عوض به خسارته مباراته الأولى في هذه البطولة الودية السنوية الموزعة مبارياتها بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، أمام أرسنال الإنجليزي الأربعاء بنتيجة 1-2 وذلك بتقدمه بثلاثية نظيفة للفرنسي كورنتان توليسو (15) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (67) وسيرج غنابري (69)، قبل أن يقلص الوافد الجديد من سانتوس البرازيلي رودريغو الفارق (85).

وكانت الأنظار شاخصة نحو هازار الذي بدأ أساسيا في أول مباراة له بقميص ريال الذي تعاقد معه من تشلسي بعقد حتى 2024 مقابل 100 مليون يورو (قد يرتفع المبلغ إلى 130 مليون يورو مع المكافآت والحوافز).

لكن النجم البلجيكي لم يقدم شيئا يذكر في الشوط الأول الذي أنهاء بايرن متقدما بهدف منذ الدقيقة 15 عبر توليسو الذي وصلته الكرة من مواطنه كينغسلي كومان، فسددها في بادىء الأمر بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكنها عادت إليه فتابعها في الشباك.

وكان الفرنسي الآخر كريم بنزيمة قريبا جدا من ادراك التعادل في الدقيقة 43 بعد عرضية من إيسكو، لكنه وضع الكرة خارج الخشبات الثلاث ثم تألق حارس بايرن مانويل نوير في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في صده تسديدة للكرواتي لوكا مودريتش، قبل أن يحرم كورتوا النادي البافاري من خطف هدف ثان في الوقت بدل الضائع بتصديه لمحاولة من كومان.

ولم يظهر هازار خلال الدقائق الـ45 الأولى بالمستوى المأمول، واكتفى في أغلب الأحيان بتمرير الكرة إلى زملائه الجدد، فيما كانت فرصته الوحيدة في الدقيقة 39 حين وجد مساحة على الجهة اليسرى وتقدم قبل أن يسدد الكرة، لكن نوير لم يجد صعوبة في ابعادها.

وبعد استراحة الشوطين، دخل ريال إلى الملعب بتشكيلة مختلفة بلاعبيها الـ11 حيث منح زيدان الفرصة للوافدين الجدد رودريغو والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلان مندي، إلا أن شيئا لم يتغير بالنسبة للنادي الملكي إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين في الدقيقة 67 عبر ليفاندوفسكي بعد تمريرة من نيكلاس تسوله.

ولم يكد ريال يستوعب صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه بالثالث بعد دقيقتين فقط عبر غنابري الذي وصلته الكرة بعد أن فقدها لاعبو نادي العاصمة الإسبانية في منطقتهم، فسددها في شباك الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأكمل بايرن اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق التسع الأخيرة بعد طرد الحارس البديل سفين أورليتش إثر خطأ على رودريغو خارج المنطقة، ما مهد الطريق أمام ريال لتقليص الفارق عبر المهاجم البرازيلي البالغ 18 عاما من ركلة حرة رائعة (84).

ويأمل ريال أن يعوض هذه الخسارة عندما يتواجه يوم غد مع أرسنال الذي حقق السبت في تشارلوت فوزه الثاني وجاء على حساب فيورنتينا الإيطالي 3-0، بينها ثنائية للشاب إدوارد نكيتياه (20 عاما) الذي سبق أن سجل هدف الفوز بالمباراة الأولى للنادي اللندني على بايرن قبل دقيقتين على النهاية.

وفي سنغافورة، كان ممثل إنجلترا الآخر مانشستر يونايتد موفقا أيضا، إذ حقق فوزه الودي الثالث تواليا والأول في كأس الأبطال الدولية، وجاء على حساب إنتر ميلان الإيطالي 1-0 سجله البديل الشاب مايسون غرينوود (17 عاما) بعد دقائق معدودة على دخوله بدلا من الفرنسي أنتوني مارسيال (76)، علما أنه كان سجل أيضا في مباراة الأربعاء الماضي ضد ليدز يونايتد (4-0). -(أ ف ب)