زيدان يغلق الباب أمام رحيل بيل

مدريد – أغلق المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الباب بشكل نهائي أمام امكانية رحيل المهاجم الويلزي جاريث بيل إلى توتنهام الإنجليزي في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية، مؤكدا أن هذا الخيار لا يفكر فيه على الإطلاق، بينما لم يستبعد مشاركة البلجيكي إدين هازارد في مواجهة الدربي غدا السبت أمام أتلتيكو مدريد، رغم تعافيه مؤخرا من الإصابة ومشاركته في مرانين فقط مع زملائه بالفريق.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي عشية الدربي “جاريث معنا وسأعتمد عليه. لا أفكر في أي امكانية أخرى”.

أما عن احتمال مشاركة الجناح الويلزي في الدربي فكان زيدان أقل وضوحا رغم أنه أقر بأن اللاعب يمر بحالة جيدة بعدما تعافى من الإصابة بالتواء بسيط في الكاحل.

وقال المدرب الفرنسي “نحن 25 لاعبا والجميع بحالة جيدة للغاية، بعدما يأتي الدور علي لاختيار الأنسب للمباراة. الشيء الجيد أن الجميع في حالة تركيز وأنه عندما يتم اختيار أحدهم للعب يقدم أداء طيبا أو على الأقل يبذل كل ما لديه، هذا بالنسبة لي هو الأهم. البعض سيتم استبعاده خارج القائمة، هذا هو الوضع المعقد لكل مدرب”.

ولم يرد زيدان التعليق عما إذا كان بيل يستحق التواجد في قائمة الدربي أم لا “نحن جميعا هنا للعب غدا، وعلى اللاعبين أن يكونوا مستعدين، لكني لن أكشف عن اللاعبين الذين سيشاركون غدا لأن هذا أمر خاص”.

ولم يستبعد زيدان دخول هازارد في القائمة “سنرى لكنه يتدرب معنا هذا الأسبوع، امكانيات دخوله في القائمة موجودة، الجيد أن الجميع يريدون المشاركة، لكننا لن نخاطر بأي حال”. – (إفي)