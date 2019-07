زيدان يغيب عن المعسكر الإعدادي لريال مدريد لأسباب شخصية

مدريد – أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاب عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في مونتريال “لأسباب شخصية”.

وكتب النادي في بيان نشر على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت “مدربنا، زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية. وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني”.

📺👀 Our third day of training in Montreal is about to get underway! Stay tuned for our LIVE broadcast! #RMTour https://t.co/FIFBFpcE1T

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 12, 2019