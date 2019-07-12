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زيدان يغيب عن المعسكر الإعدادي لريال مدريد لأسباب شخصية

منذ 50 دقيقة

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مدريد – أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاب عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في مونتريال “لأسباب شخصية”.

وكتب النادي في بيان نشر على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت “مدربنا، زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية. وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني”.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية استنادا إلى مصادر داخل النادي الملكي أن زيدان “سيعود على الارجح” قبل المباراة الودية الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ الألماني والمقررة في 20 تموز/يوليو الحالي في هيوستن الأميركية. – (أ ف ب) 

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