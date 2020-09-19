زيدان يوجه رسالة انتقاد ضمنية لبيل

مدريد – لم يحسم مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مسألة رحيل مهاجم الفريق الويلزي جاريث بيل، لكنه أكد أنه لم يتحدث مع اللاعب أثناء وداعه في المدينة الرياضية، ممتدحا مشواره مع النادي، لكنه أكد أن الدافع وراء رحيله هو عدم التنافسية “وهم أهم شيء في لاعبي الريال”.

وأكد زيدان “لم تكن بيني وبين بيل أي مشكلة على الإطلاق، ولم يكن مطلقا ثقلا على كاهل الفريق، الأشياء كما هي، واجهنا صعوبات ولم يلعب كما كان يفترض للعديد من الأسباب التي يمكن دوما أن تحدث، لكنه لم يكن حملا على كاهلي، لأن هذا هو منصبي وحتى لو كان لاعبا آخر غير بيل، فأنا لدي 25 لاعبا، والأهم هو التنافسية فيما بينهم، هذا ما أريده من لاعبيي”.

كانت هذه هي الإجابة الوحيدة لزيدان بخصوص مسألة الرحيل الوشيك لبيل إلى توتنهام معارا، من ستة أسئلة وجهتها له وسائل الإعلام بخصوص الدولي الويلزي، حيث لم يكشف المدرب الفرنسي عن أسباب عدم اعتماده في الفترة الماضية على اللاعب، رغم امتداحه لمسيرته في النادي الملكي.

وأضاف ردا على سؤال إذا ما كان رحيل بيل جاء بسبب زيدان “الأمر ليس هكذا، ليس لأنه ضايقني أم لا، الأمر معقد أكثر بكثير، الآن هناك مفاوضات، هو في لندن”.

وتابع “أعلم ما قدمه جاريث للنادي ولن يقلل أحد منه. حتى الآن هو لم يوقع (لتوتنهام)، ولا يمكنني قول شيء، لكن لم تكن بيننا مشكلات كما كان يريد البعض أن تحدث، هذا لم يحدث. لا يوجد أحد يشكك في ما قدمه (بيل) لريال مدريد، وإذا كان هناك تغيير له فأتمنى له الأفضل”.

وتابع “حتى الآن هو لاعب لدينا، لم أتحدث معه مطلقا لوداعه، لقد قدم أداء مذهلا للريال وأظهر امكانياته، وتوج بالكثير في ريال مدريد”.

واختتم حديثه “لا اعتقد أننا ندمنا على بقاءه، لكن هذه هي الحياة، ينبغي تقبل الأمور وإذا كان بقي في الفريق فهذا لأنه لديه ما يقدمه، نعلم ما قدمه للنادي لسبع سنوات، والآن هو من عليه اختيار ما يريد”. – (إفي)