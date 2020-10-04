زيدان يوضّح موقف ريال مدريد من التعاقد مع حسام عوار

مدريد – قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن لاعب خط وسط أولمبيك ليون حسام عوار لاعب رائع، لكن لا يوجد له مكان في صفوف “الميرينجي” خلال هذا الموسم، ليرد بذلك على تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة الملكي في الحصول على خدماته.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفانتي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، أوضح زيدان أن النجم الفرنسي ذا الأصول الجزائرية يتمتع بمهارات للعب يوم ما في الريال، لكنه أكد عدم وجود مكان له في صفوف “الميرينجي” في الوقت الحالي، وشدد “زيزو” على أنه لا يريد ضم لاعبين جدد إلى صفوف الفريق خلال هذا الموسم.

وعندما تلقى سؤالا عن اهتمام الملكي بشكل محتمل بالحصول على خدمات عوار، أجاب على صحفي: “لا أشك في أنه لاعب رائع وربما في يوم من الأيام يمكن أن يلعب لصالح ريال مدريد”.

وأضاف: “لكن اليوم لدينا هذا الفريق وكما تعلمون، فإن ما يهمني حاليا هو اللاعبون الذين يتوفرون لدي الآن، ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين أول الجاري لن تكون هناك أسئلة أخرى” بهذا الخصوص، ليغلق الباب أمام أي احتمالية لضم عناصر جديدة. (إفي)