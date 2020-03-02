زيدان: 3 نقاط مهمة لريال مدريد بعد أسبوع صعب

مدريد – أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سعادته الكبيرة بالفوز على الغريم التقليدي برشلونة بهدفين دون رد الأحد في “الكلاسيكو”، في الوقت الذي أكد فيه أهمية النقاط الثلاث بعد “أسبوع صعب”.

وأوضح زيدان أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “سعداء للغاية بالانتصار لأنه جاء بعد أسبوع صعب، استعادة الصدارة ليست الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي، ولكنها النقاط الثلاث، لإنهاء سلسلة النتائج السلبية للفريق”.

وتابع المدرب الفرنسي: “تحدثنا عن فرصة اليوم، وحققنا المطلوب في النهاية، وما أعددنا له على مدار الأسبوع. نستحق الفوز، ولكنه لن يغير شيئا. حصدنا 3 نقاط ثمينة. ولكننا سنمر لفترات ضعف، وسنتعرض للانتقاد مجددا، ولكن حسنا، هذه هي كرة القدم”.

'Qué injusto ha sido Zidane con Mariano…' ✍ https://t.co/Y10pyUMReZ La opinión de @hugocerezo — MARCA (@marca) March 2, 2020

وأردف: “رد فعل اللاعبين مهم للغاية، في جميع الأحوال، غرف الملابس لم تتأثر. كنا ندرك أنه أسبوع صعب، ولكننا استعدينا جيدا لهذه المباراة، اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم، وكانت لديهم رغبة كبيرة في الفوز”.

وأضاف: “لعب 78 دقيقة طيبة للغاية أمام المان سيتي، ولكننا خسرنا في النهاية. اليوم فزنا مع أداء جيد، ولكن هذا لا يعني شيئا. علينا الاستمرار على نفس الفلسفة التي نؤمن بها، مع الوضع في الاعتبار صعوبة الأمور حتى النهاية، ولكننا نمتلك فريقا كبيرا، وأفضل اللاعبين، ويجب إثبات هذا في كل مباراة”.

وأثنى “زيزو” بشكل خاص على البرازيلي فينيسيوس جونيور، صاحب الهدف الأول، والذي أرهق دفاع البرسا كثيرا بسرعته ومهارته، وقال في هذا الصدد: “لقد سجل في النهاية هدفا مهما في مباراة بهذا الحجم، وأنا سعيد من أجله. هو لا يساهم في الهجوم فحسب، ولكن في الدفاع أيضا، وهذا أبرز جانب في أدائنا اليوم، صلابتنا”، إلا أن المدرب الفرنسي شدد على أهمية جميع لاعبي الفريق بالنسبة له.

وأتم: “رسالتي للجميع هي أنهم مهمين بالنسبة لي، وهذا تفكيري حتى النهاية. هم يعملون على مدار الأسبوع ليشاركوا في المباريات، وهناك لاعبين يشاركون بشكل أقل، ولكن الجميع مهم داخل الفريق. اليوم شارك ماريانو دياز، وكنت سأسعد كثيرا بهدف إيسكو لولا التصدي الرائع من تير شتيجن، كورتوا أيضا كان جيدا للغاية، الانتصار يعود للفريق بأكمله”. (إفي)