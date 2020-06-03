زيد أبو يمن.. سوبر “الطاولة الأردنية” وصاحب الألقاب الثمينة

بلال الغلاييني

عمان– لا يختلف إثنان، على أن زيد أبو يمن يعتبر حاليا أبرز اللاعبين في كرة الطاولة، حيث تشير سيرته الرياضية إلى تربعه على عرش البطولات المحلية لفترة طويلة، في الوقت الذي ساهم في وضع الفرق التي مثلها على قمة البطولات.

واللافت في سيرة النجم الخلوق أبو يمن، أنه انضم إلى صفوف المنتخبات الوطنية وما يزال ولمدة زادت عن 15 عاما، سلك فيها الطريق نحو تحقيق الكثير من إنجازات لمختلف المنتخبات الوطنية.

وأبو يمن، يندرج من عائلة مشهورة بلعبة كرة الطاولة، حيث والده يوسف سبق له وأن شارك مع عدة فرق محلية والمنتخبات الوطنية، مثلما يعمل حاليا ضمن الجهاز الفني المشرف على المنتخبات الوطنية، وأشقاؤه سوار وتيماء وليث، فهم جميعا يمارسون اللعبة منذ سنوات طويلة، وشاركوا مع العديد من الفرق المحلية، ومثلوا أيضا المنتخبات الوطنية وما يزالون، حيث نالوا العديد من البطولات المحلية والعربية، في الوقت الذي يعتبر فيه زيد أبو يمن اللاعب الوحيد الذي احترف خارج الأردن وشارك مع العديد مع الفرق العربية.

بدأ أبو يمن في ممارسة اللعبة وهو في سن السادسة من عمره، وقد تعلق باللعبة من خلال والده الذي كان في تلك الفترة لاعبا ومن ثم مدربا في فريق الأرثوذكسي، وقد بدأ زيد بمشاركة فرق الأرثوذكسي في البطولات المحلية للفئات العمرية، قبل أن يلتحق بصفوف المنتخب الوطني في العام 2004، عندما شارك في بطولة قرص الدولية، وحقق من خلالها المركز الثاني، ثم شارك في بطولة القدس الدولية التي أقيمت في اليمن في العام 2009، ونال المركز الثاني، ثم شارك في بطولة كأس الاتحاد العربي التي جرت في الأردن ونال المركز الثالث، كما شارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية (تصفيات غرب آسيا)، التي جرت في الأردن في العام 2009، ونال المركز الأول، ثم عاد وشارك في بطولة قبرص الدولية في الأعوام 2011 و2014، وساهم في حصول المنتخب الوطني على المركز الثالث، ثم شارك في بطولة كأس الاتحاد العربي التي جرت في العراق في العام 2013، وحقق المركز الثالث.

وشارك أبو يمن في بطولة صلالة الدولية الي جرت في سلطنة عمان في العام 2017، ونال المركز الأول، مثلما شارك في التصفيات الأولمبية عن منطقة غرب آسيا في العام 2016، في هونغ كونغ، وحقق المركز الثالث، كما شارك في التصفيات الأولمبية عن منطقة غرب آسيا التي جرت في عمان العام الحالي، وحقق المركز الثالث.

وتتزين سيرة أبو يمن الرياضية بمشاركته في أربع بطولات للعالم (2010 في روسيا، و2011 في هولندا، و2018 في السويد، و2019 في هنغاريا)، كما شارك في ثلاث بطولات آسيوية (2011 في الهند، و2017 في الصين، و2019 في أندونيسيا).

ويعتبر النجم أبو يمن أول لاعب أردني يحصد كافه ألقاب بطولة المملكة الفردية والجماعية لكافه الفئات العمرية وهي بطولة المملكة لفئة تحت 12 سنة في العام 2005، وبطولة المملكة لفئة تحت 15 سنة في الأعوام 2006، و2007، و2008، وبطولة المملكة لفئة تحت 18 في الأعوام 2009، و2010، و2011، وبطولة المملكة لفئة تحت 21 سنة في الأعوام 2012، و2013، و2014، وبطولة المملكة لفئة الرجال في الأعوام 2012، و2013، و2015، و2016، و2017، و2018، و2019، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في الأعوام 2010، و2011، و2012، و2014، و2015، و2016 مع النادي الأرثوذكسي، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني عامي 2017، 2018 مع نادي يرموك عمان، وأفضل تصنيف دولي للاعب أردني في شهر آذار (مارس) للعام 2020، والمركز(290) عالميا.

وخاض أبو يمن تجربة الاحتراف مع عدد من الأندية العربية، وساهم في تحقيق نتائج قوية، حيث حقق المركز الأول ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2018 مع نادي السيب، والمركز الثاني ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2019 مع نادي السيب، وساهم بتأهل فريق المعادي المصري إلى الدور الحاسم في دوري المحترفين مطلع العام الحالي.