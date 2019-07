زيد عباس يخضع لفحوصات طبية بسبب الإصابة

خالد تيسير العميري

عمان – أكد محمد الدباس المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن زيد عباس قائد “صقور النشامى” سيخضع إلى فحوصات طبية يوم غد السبت، للوقوف على تفاصيل إصابته التي تعرض لها اليوم الجمعة أمام منتخب كوريا الجنوبية، في بطولة كأس ويليام جونز.

وقال الدباس لـ “الغد”: “سنقوم مع ساعات الصباح الأولى بالتوجه إلى إحدى المستشفيات في مقاطعة تشانجوا بالصين تايبيه (تايوان)، لإجراء فحص طبي شامل للاعب زيد عباس من أجل الإطمئنان على حالته الصحية”، متمنياً أن تكون إصابة اللاعب بسيطة.

وكان زيد عباس – أفضل مسجل للمنتخب الوطني في سلة كوريا الجنوبية برصيد 15 نقطة – تعرض لإصابة قوية في الربع الثالث منعته من إكمال اللعب في المباراة التي خسرها” صقور النشامى” أمام” النمور الكورية” بنتيجة 69 – 64 في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس ويليام جونز الدولية في نسختها رقم “41”.

🏀 Basketball | 2019 William Jones Cup

▫️Mighty Sports-Go For Gold who represents Philippines 🇵🇭 win over Iran, 98-72 for their first win. Congratulations! Their next game Jordan tomorrow at 1PM. (Photo credit | via One Sports) pic.twitter.com/jIr17hM5SZ

— SEA Sports News (@sea_sports_news) July 12, 2019