زينة الرجال في مصر القديمة.. حقائق غريبة عن أحمر الشفاه

تعتمد النساء على أحمر الشفاه منذ آلاف السنين، وعلى الرغم من تطور حقيبة المكياج الأساسية منذ العصور القديمة، إلى أن هناك اتجاه واضح يتخلل كل عقد وهو أن تاريخ أحمر الشفاه لا يختلف.

معلومات غريبة عن أحمر الشفاه

كان كل من رجال و نساء مصر القديمة يضعون أحمر الشفاه كرمز لوضعهم.

وقاموا بتطبيقه يوميًا تقريبًا باستخدام أعواد خشبية مبللة وألوان مفضلة مثل الأرجواني والأزرق والأسود على الرغم من أن اللون الأحمر كان أيضًا شائعًا.

إذا كنت امرأة ثرية في روما القديمة، فمن المحتمل أن يكون لديك فريق محترف من مصففي الشعر وفناني الماكياج، يُطلق عليهم اسم Cosmatae.

لكن لسوء الحظ ، احتوت العديد من مواد أحمر الشفاه على مكونات سامة مثل الرصاص الأبيض والفوكوس والقرمزي.

في حين تم تقنين جميع مستحضرات التجميل الأخرى في بريطانيا العظمى خلال الحرب العالمية الثانية، ظل أحمر الشفاه قيد الإنتاج، لأن ونستون تشرشل شعر أنه رفع الروح المعنوية لدى الكثير.

غالبا ما تستخدم الدهون الحيوانية وعرق الأغنام ونخاع الثور لصنع أحمر الشفاه، قشور السمك لا تزال تستخدم في أحمر الشفاه حتى يومنا هذا لتعزيز اللمعان.

في القرن الخامس عشر الميلادي في إنجلترا ، اعتقد الناس أن أحمر الشفاه كان له في الواقع قوى سحرية.

وبحسب ما ورد، كانت الملكة إليزابيث من أشد المؤمنين بالقوى العلاجية لأحمر الشفاه وطبقت مستحضرات التجميل بكثافة عندما مرضت. إذ قيل إنها كانت قد وضعت نصف بوصة من أحمر الشفاه على شفتيها وقت وفاتها. -وكالات

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