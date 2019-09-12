زينو يقدم عرضا للحسين إربد..الفيصلي يسعى لتجديد عقود 4 نجوم ويستضيف وفدا عربيا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

زينو يقدم عرضا لنادي الحسين إربد

قدم اللاعب السوري محمد زينو، عرضا لنادي الحسين إربد، يقضي بموافقته على تخفيض قيمة مطالبه المالية لتصل إلى 35 ألف دولار، ومنح النادي أياما عدة فقط لدفع المبلغ اذا ما أراد الاستفادة من العرض.

وكان زينو الذي سبق وأن احترف في صفوف الحسين إربد، قدم شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية التي وصلت إلى 11500 دينار تقريبا، قبل أن تمتد القضية ويحكم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لصالح اللاعب بمبلغ 40 ألف دولار، قبل أن يرتفع المبلغ ويصل إلى حوالي 60 ألف دولار كعقوبات للفيفا بدل تأخير، وكغرامات لصالح اللاعب.

وكشف المحامي عماد حناينة، المكلف بالدفاع عن اللاعب السوري زينو، عن إجراء اتصال مع اللاعب أمس، ومناقشة الموضوع، قبل أن يتفق اللاعب والمحامي على تقديم عرض لنادي الحسين بسبب أزمته المالية، يتمثل في إيصال المبلغ المطلوب إلى 35 ألف دولار.

الفيصلي يسعى لتجديد عقود 4 نجوم وإعادة الرواشدة

بدأ النادي الفيصلي مساعيه، لتجديد عقود اللاعبين خليل بني عطية وسالم عجالين وأنس جبارات ومعتز ياسين، الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم الماضي.

ووفق المعلومات، فإن الفيصلي بدأ بمفاتحة عدد من هؤلاء اللاعبين، على أمل التجديد الرسمي.

ووفق المعلومات، فإن الفيصلي أيضا في طريقه لاستعادة اللاعب يوسف الرواشدة، الذي احترف الموسم الماضي في فريق دبا الفجيرة، إلا إذا تلقى اللاعب عرضا خارجيا.

وفد رياضي شبابي عربي في ضيافة الفيصلي

قام وفد رياضي شبابي من جامعة الدول العربية، يمثل حوالي 12 دولة عربية، بزيارة إلى النادي الفيصلي مساء أول من أمس، للاطلاع على إنجازات النادي المحلية والآسيوية.

ويتواجد الوفد العربي في عمان بدعوة من وزارة الشباب وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمشاركة في دورة إدارة الجودة في الهيئات الرياضية التي تعقد في الأردن.

واستمع الوفد إلى شرح من رئيس النادي بكر العدوان، حول تاريخ النادي وإنجازاته المحلية والعربية والآسيوية، قبل أن تتم دعوتهم لحفل عشاء.

فريق بهاء يستعيد توازنه في السعودية

استعاد فريق نادي أحد السعودي لكرة القدم، الذي يحترف في صفوفه اللاعب بهاء عبدالرحمن، توازنه في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد الفوز الذي حققه أول من أمس، على فريق نجران بنتيجة 1-0.

وجاء هدف الفوز الثمين في الدقيقة 78 من المباراة، ليحقق أحد أول فوز بالدوري، بعد تعادلين وخسارة.

“النشامى” ذهبوا لرفع معنويات المعوقين فعادوا بمعنويات أعلى

كشف عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن حجم المعنويات التي استمدوها من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستعدون لخوض منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تنطلق الاثنين المقبل.

واعترف “النشامى”، أنهم ذهبوا لرفع معنويات لاعبي الاحتياجات الخاصة، ليعودوا هم مرفوعي المعنويات بعد العزيمة والإصرار والتحدي التي وجدوها عند هذه الفئة.

وفي أحاديث خاصة أعقبت زيارة لاعبي منتخب النشامى، للاعبي منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة، أول من أمس، أكد لاعبو منتخب النشامى أنهم ذهبوا لرفع معنويات اللاعبين المعوقين، ليتم العكس، ويعودوا هم أكثر ارتفاعا في المعنويات، بسبب ما لمسوه في نفوس اللاعبين.

أحد لاعبي منتخب النشامى، قال: “طُلب منا زيارة تدريبات منتخب المعوقين في جميع الألعاب، الذي يستعد لدورة ألعاب غرب آسيا، من أجل رفع معنويات لاعبيه وتشجيعهم، لكن ما حصل هو أن هؤلاء اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة هم الذين رفعوا معنوياتنا بعدما لمسنا قوتهم وعزيمتهم رغم الإعاقة، ليشكل ذلك درسا عظيما لنا”.

لاعب آخر اقترح أن توجه الدعوة لمنتخبات المعوقين، لحضور مباريات المنتخب الوطني من أجل رفع المعنويات، كما يشارك النشامى في حضور بطولات المعوقين لتحفيز هؤلاء النجوم.

يشار إلى أن مجموعة من نجوم المنتخب، زاروا مقر اللجنة البارالمبية أول من أمس، للقاء وتشجيع المنتخبات الوطنية البارالمبية، قبيل الدخول في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.

تصاعد في ظاهرة إقبال نجوم الكرة على الخماسي

تشهد ملاعب الخماسي في مختلف مناطق المملكة، خاصة في العاصمة عمان، تصاعدا في إقبال نجوم الكرة الأردنية، على المشاركة في مباريات بخماسي الكرة وبشكل شبه منتظم.

وتأتي هذه الظاهرة، رغبة من اللاعبين بتفريغ طاقاتهم، في ظل السبات الذي تعيشه الأندية، بعد قرار تأجيل الموسم الكروي حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.

“الأولمبي” يشارك ببطولة الصين

يشارك المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في بطولة الصين الرباعية، التي تقام الشهر المقبل.

ويشارك في البطولة المنتخبات الأولمبية في الصين والسعودية وإندونيسيا إلى جانب الأردن.